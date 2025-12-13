Rescatan en A Coruña a una persona tras caer al agua en la zona de la Torre de Hércules

Los servicios de emergencias rescataron con vida a una persona en el mar este sábado al mediodía en la zona de Torre de Hércules en A Coruña, cerca de la caracola de Punta Herminia. Según el 112, un particular alertó sobre las 12:45 horas de que alguien había sido arrastrado por una ola y no era capaz de salir del agua.

De esta manera, la central de emergencias puso en marcha un dispositivo de rescate hacia la zona. A su llegada, los equipos de emergencias se encontraron también a dos personas más heridas en la orilla por el impacto de la ola.

El afectado fue rescatado del agua consciente por un barco de Cruz Roja. Hasta el lugar se desplazaron personal de Urxencias Sanitarias, los bomberos de A Coruña, las embarcaciones Betelgeuse, LS Hércules y el helicóptero Helimer, de Salvamento Marítimo, Cruz Roja y la Policía Local.