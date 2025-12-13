De química a portavoz del PP en Culleredo: "A veces pienso por qué no empecé antes en política: engancha"

Química de profesión, madre de familia y con una vida marcada por la conciliación y los cambios. Tras vivir unos años en Chile, Izaskun García regresó a Fonteculler con la sensación de que el municipio no respondía a las necesidades reales de sus vecinos. Lejos de quedarse en la queja, decidió dar el paso a la política local cuando el PP le propuso encabezar el proyecto en 2019.

La portavoz del PP en Culleredo repasa su trayectoria personal, sus motivaciones para entrar en la política municipal y los principales retos que, a su juicio, afronta hoy Culleredo: desde la falta de planificación urbanística hasta la necesidad de reforzar servicios, generar suelo industrial o definir un futuro consensuado para La Cros.

¿Cómo fue tu trayectoria hasta convertirte en portavoz del PP de Culleredo?

Yo he compaginado mis estudios de química también con estudios de piano. He sido siempre una persona muy disciplinada y buena estudiante, y después ya me puse a trabajar. Me casé, tuve unos niños. Viví en Chile durante 3 años por temas profesionales y resultó una experiencia en la que aprendes a adaptarte, a gestionar los cambios, a valorar también más las raíces tuyas.

Me volví sola porque mi marido todavía tardó un poco en poder volver. Ahora, a día de hoy, todavía está viviendo en Granada, o sea, vivimos separados y me vine con los niños al trabajo, a la casa familiar de Fonteculler y a atender también a mi madre, que es mayor y que es dependiente. Y en todo esto, Alfonso Rico, que era el presidente del Partido Popular de Culleredo en ese momento, y Diego Calvo me propusieron presentarme en el 2019 y dije que sí al momento.

Llegué otra vez a Culleredo con unas necesidades que vi que el concello pues no estaba cubriendo y como no soy de las que me gusta quejarme y no actuar, pues entonces dije: "es el momento de poder aportar un granito de arena.

¿No habías tenido ningún contacto previo con la política?

Lo único que había tenido era por mi círculo familiar. He crecido en una familia en la que la política se vivía de una manera natural. Mi padre había sido uno de los fundadores del Partido Popular en Culleredo. Mi hermano también había estado muy vinculado con cargos en el Partido Popular a nivel autonómico y yo fui representante de alumnos en la universidad. Estuve en junta de gobierno en el claustro universitario. Siempre lo viví en casa de una manera natural.

Y en el momento que me surgió, en ese momento vital, aunque aún pareciendo que era un momento complicado, al estar sola con la casa, los niños, mi madre, el trabajo en la empresa química... Pero me apeteció, y estoy encantada. A veces pienso que por qué no habré empezado antes. La política engancha, la política municipal engancha mucho.

Cuando ves que puedes ayudar a alguien, que puedes solucionarle algún problema, todo eso te reconforta de tal manera que el esfuerzo, a lo mejor, la dedicación que te obliga a dejar de prestar a tu familia por estar con los vecinos, compensa.

¿Qué te motivó a motivarte en la política municipal de Culleredo?

Al volver de Chile con los niños y con mi madre, atendiendo también las necesidades de una persona dependiente, vi que había carencias en el concello y que era el momento de dar el paso y aportar el granito de arena. La vida que a mí se me planteaba es la que pueden tener muchas mujeres del concello con el tema de la conciliación. Yo creo que no nos podemos quedar solo queja y que tenemos que dar un paso adelante e intentar entre todo buscar un Culleredo mejor.Cuando una ve que puede ayudar, que puede cambiar cosas reales en la vida de sus vecinos, todo el esfuerzo merece la pena. Y además cuento con un equipo de concejales muy implicados, volcados en sacar adelante nuestro proyecto.

Has afirmado en más de una ocasión que Culleredo está peor que hace dos años. ¿Podrías concretar precisamente cuáles son esos déficits que ahora mismo tiene este municipio?

Más que dos años, la pena es que es quizá una década la que lleva peor que antes. Culleredo fue referente en muchos aspectos y a día de hoy no. Yo creo que son tres los déficits fundamentales. Por un lado, la falta de liderazgo político, o sea, tenemos pues un ayuntamiento con un alcalde ausente. No hay quien dirija, no hay quien planifique, quien decida cuáles son los objetivos estratégicos, a dónde hay que llevar este municipio. Es como si fuésemos un barco que está sin capitán. La falta de liderazgo política es brutal.

Después, otro déficit muy importante es la falta de planificación tanto a medio como a largo plazo. Lo que decía antes de esa falta de objetivos estratégicos se ve claramente cuando no ha habido ni un solo avance en estos últimos 8 años con respecto al plan general, que es la herramienta básica para poder planificar tanto suelo para vivienda pública, suelo para industria. Por ejemplo, el problema que estamos teniendo ahora con las denuncias por los convenios urbanísticos incumplidos.

Y después, el otro gran déficit es la falta de gestión de lo cotidiano. Tenemos falta de aparcamientos, unas instalaciones deportivas sobre las que hay quejas diarias. También quejas por la falta de mantenimiento de edificios, limpiezas de viales, parques y jardines. En definitiva, todos los contratos de servicios básicos, que es una de las cosas que también tendríamos que mejorar.

El Concello ha preguntado a los vecinos en qué quieren que se inviertan los presupuestos de 2026. Desde su partido, ¿cuáles cree que son esas partidas que hay que blindar?

Culleredo lleva ahora 2 años con presupuestos prorrogados, lo que significa que en este tiempo se han dejado de invertir más o menos entre 6 y 8 millones de euros por año. Hay muchos déficits que hay que corregir. Para nosotros, lo básico sería una partida importante para servicios sociales, con partidas para ayudas de emergencia, cuidado de mayores y conciliación familiar.

Es importante también una partida de transferencia a todo nuestro tejido asociativo que hace una labor fundamental. O sea, hay que mimar a nuestro tejido asociativo por el trabajo que hacen y es también otra de las carencias que vemos fundamentales. Y después, el tercer punto, es saldar la deuda con el rural. Eso lo hemos visto en nuestra Rua a Rua, que hemos ido parroquia a parroquia del municipio, y calle a calle, hemos percibido la demanda de los servicios básicos en el rural, el saneamiento, aceras, alumbrado, carreteras.Escuchar a los vecinos y colaborar con ellos ha enriquecido mucho nuestra forma de hacer política.

"Muchas empresas que se han tenido que marchar de Culleredo por carecer de suelo industrial"

En cuanto a suelo industrial y empresa, denuncias que Culleredo carece de suelo para empresas porque no se ha actualizado el PXOM ni habido planificación. De hecho el CETIM se ha marchado a Arteixo ¿Qué medidas concretas proponéis para revertir esta situación?

El CETIM es lo más actual, pero ha habido muchas empresas que se han tenido que marchar de Culleredo por carecer de suelo industrial y otras que no vienen a Culleredo y que se van a concellos limítrofes. Entonces es un problema grave que tenemos. Es un problema que está bien identificado y tenemos dos soluciones: aprobar el plan general, que además habría que adaptarlo a todos los cambios normativos que ha habido desde su aprobación inicial en 2013. Pero falta valentía política.

También hay otras herramientas que se podrían haber utilizado. Por ejemplo, están los PSIS, los planes sectoriales de incidencia supramunicipal que tiene la Xunta y que se puede planificar y urbanizar suelo sin tener un plan general cuando tienes un proyecto como este -el del CETIM-. Y eso fue lo que hizo Arteixo con Morás, no tiene plan general, pero fue capaz de sacar adelante un polígono industrial como Morás, ofreciendo suelo industrial a precio competitivo. Culleredo ni tiene plan general ni presenta ningún proyecto de este tipo para que pueda ser aprobado por la Xunta, incluido en uno de estos proyectos sectoriales. El PP sabe que tiene que generar suelo industrial para generar riqueza y que la gente venga a trabajar a Culleredo.

¿Si tuviera que priorizar tres actuaciones para los próximos 12 meses en Culleredo, ¿cuáles serían y por qué?

Hay que reforzar el personal y los departamentos que ahora están totalmente paralizados: contratación, intervención, urbanismo... Para poder sacar adelante es el siguiente paso que sería clave, el plan general. Y es que es la forma de generar riqueza. Generamos suelo para poder hacer vivienda pública, para dar oportunidades de vivienda a los jóvenes, a la gente que quiere venir aquí a instalarse. Generaríamos suelo industrial. ¿Y todo esto qué supondría? Cesiones al concello de terrenos para poder desarrollar equipamientos públicos: más pabellones, dotar al municipio de una piscina municipal.

Y por último, resolver todo el problema que tenemos con los contratos caducados para dar unos mejores servicios en el día a día y evitar que se repitan situaciones como cuando estuvimos con jardinería sin contrato, con la hierba que llegaba casi a 1 metro de altura.

El asunto de La Cros es uno de los grandes debates del municipio, y el PP tiene una postura bastante definida. ¿Cómo resume la postura del PP de Culleredo respecto a La Cros?

Nosotros fuimos adelante con el cambio de usos en el momento en que se presentó correctamente y votamos a favor del cambio de usos. Llegó el momento de la cesión al CETIM y consideramos que esa cesión no era equilibrada, ya que había una parte que beneficiaba más al CETIM que a los vecinos de Culleredo. O sea, se trataba de un terreno dotacional público y considerábamos que el CETIN tenía que aportar más a los vecinos.

Intentamos por todos los medios llegar a un acuerdo que equilibrase esa cesión, pero ni el CETIN, ni el Concello, ni el propio alcalde mostraron interés en querer llegar a ningún acuerdo. Fuimos claros con nuestras demandas, pero no hubo ningún tipo de disposición por su parte para negociar, rechazando rotundamente todo lo que planteamos.

Hemos iniciado reuniones con Alternativa dos Veciños con el objetivo de llegar al pleno de diciembre con una propuesta conjunta, pensada para los vecinos y para el futuro de Culleredo. La Cros no es una parcela cualquiera: es patrimonio, historia e identidad, el corazón de O Burgo, y lo que decidamos ahí marcará el municipio durante décadas. Por eso no vale decidir con prisas ni a puerta cerrada: hace falta rigor, participación real y visión de conjunto.

¿Nuestra propuesta? Método y transparencia. Crear una comisión técnica, política y ciudadana con todos los agentes clave representados —grupos, técnicos del Concello, universidad, colegio de arquitectos, entidades vecinales y expertos—, fijar un calendario con fases y plazos y convocar un concurso público de ideas para elegir la mejor solución para Culleredo, no la más rápida. A Rioboo le vale cualquier proyecto que le propongan, pero debemos ser nosotros, la gente de Culleredo, quienes decidamos qué queremos para la Cros y qué queremos hacer allí.

Debe ser un proyecto por y para los vecinos de Culleredo, capaz de responder a las necesidades actuales del concello y de adaptarse a las necesidades que tenga en el futuro. Y mientras ese trabajo común no esté hecho, el gobierno municipal no puede ir por libre. Mi compromiso es abrir puertas, escuchar a los vecinos, sumar y planificar un proyecto ambicioso, con garantías y que mejore la calidad de vida de los vecinos.

¿Qué proponéis para La Cros?

Nuestra propuesta es darle un uso social público. Queremos que sea algo que se adapte a las necesidades de Culleredo, por ello planteamos proyectos modulares, con espacios también modulares, flexibles y que crezcan o se modifiquen en función de las necesidades. Queremos que puedan utilizarse tanto para cultura como para deporte y ocio. Y también para dar la oportunidad a algún pequeño establecimiento de Culleredo de poder establecerse allí. Que sean salas modulares polivalentes. Un espacio como hay en muchas ciudades donde se han rehabilitado edificios similares.

Izaskun Garcia durante su entrevista con Quincemil Enrique Romanos Tardío

Mencionabas la necesidad de dotar al municipio de una piscina municipal, ¿sería posible en este espacio?

Sí, nosotros también nos lo nos lo hemos planteado. Nos gustaría si no fuese dentro del edificio, quizá a lo mejor fuera en el jardín, pero eso lo tendrá que valorar los arquitectos.

Alternativa propuso también convertirlo en residencia de estudiantes

A ver, yo opino que sí que hay necesidad y que hay que dar una solución a los estudiantes que viven en algún sitio. Está claro, pero creo que Culleredo no debe de ser quien dé a día de hoy esa solución.Tenemos ya 2 residencias universitarias y creo que Culleredo demanda otras necesidades. Necesitamos dar antes otros equipamientos a los vecinos de Culleredo.

Culleredo alberga el aeropuerto de Alvedro, ¿cree que Culleredo ha sabido aprovechar su proximidad al aeropuerto de Alvedro o que sigue infrautilizado como motor económico comarcal?

Culleredo está atravesado por muchas infraestructuras, porque no solo tenemos el aeropuerto, tenemos la autopista, la vía del tren... Nuestro territorio está muy afectado po estas infraestructuras grandes y yo creo que no hemos sabido sacar provecho de todo esto. La "sufrimos", pero en cambio no nos han compensado. Habría que llegar a algún tipo de convenio o de bonificación con AENA.

¿Qué hace diferente a Culleredo dentro del área metropolitana?

Lo que define a Culleredo es su alma, compuesto por su entorno natural, su entorno cultural y las personas que vivimos en Culleredo que son las que lo hacen especial.Culleredo necesita ilusión, creérselo. Culleredo puede ser aún mejor de lo que ya es.

En dos años habrá elecciones, ¿cómo se prepara?

Desde el 2023 estamos trabajando como si las elecciones fuesen ya. En 2025 hemos trabajado acercándonos al territorio y en 2026 haremos un trabajo más sectorial.

Y para terminar, mencionábamos al principio su profesión como química. ¿Es más complicada la química o la política?

Lo que trato de trasladarle a mis hijos es que uno tiene que dedicarse a lo que le gusta. Después de 25 años dedicada a la química y ahora dedicada a la política, siempre pensé que la química me encantaba y cuando entré en la política dije: "Dios mío, esto es lo mío, pero cómo he tardado tanto en dar este paso".