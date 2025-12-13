El Pazo de Mariñán en Bergondo (A Coruña) acoge la Asamblea General de ASPANAES

El Pazo de Mariñán acogió este sábado la Asamblea General de ASPANAES, una cita anual clave para la entidad y para las familias a las que presta apoyo, en la que se hizo balance del trabajo realizado durante el último año y se presentaron los retos y líneas estratégicas para el próximo período.

La sesión contó con la participación de la diputada de Política Social de la Diputación da Coruña, Mar García Vidal, quien reiteró el compromiso de la institución provincial con la mejora de la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) y de sus familias.

Durante el encuentro, García Vidal destacó el papel fundamental que desempeña ASPANAES en la provincia de A Coruña como entidad de referencia en la atención, acompañamiento e inclusión de las personas con TEA. Subrayó que su labor "es esencial para que muchas familias cuenten con el apoyo profesional, educativo y terapéutico que necesitan", y agradeció el trabajo del equipo técnico y de las personas voluntarias que forman parte de la asociación.

La diputada puso en valor la colaboración permanente entre la Diputación y ASPANAES, recordando que la institución provincial apoya con más de 260.000 euros las obras de reforma de la nueva sede de ASPANAES en la Torre Helios, en el entorno del centro comercial Espacio Coruña, un local de 510 metros cuadrados que dará servicio a más de 260 familias en el área coruñesa.

A lo largo de la Asamblea General, la entidad expuso los avances logrados en los últimos meses, así como las mejoras implantadas en los diferentes centros y servicios. La dirección también presentó los proyectos en marcha, orientados a reforzar el acompañamiento a las familias, ampliar programas de intervención temprana y continuar promoviendo la autonomía personal y la inclusión social de las personas con TEA.

ASPANAES destacó que el apoyo institucional resulta clave para mantener y reforzar iniciativas que permiten ofrecer una atención cada vez más especializada y adaptada a las necesidades de las personas usuarias.