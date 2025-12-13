Ambulancias del 112 Galicia

A Coruña

Herida una persona en A Coruña tras un choque entre dos vehículos en San Pedro de Visma

El incidente tuvo lugar de madrugada cerca del mirador de San Pedro de Visma

Una persona resultó herida durante la madrugada de este sábado en una colisión entre dos vehículos en la carretera Visma-Mazaido, cerca del mirador de San Pedro de Visma, en A Coruña.

El accidente tuvo lugar sobre las 05:15 de la mañana, cuando el 112 recibió el aviso de un particular que alertaba de que acababa de tener lugar un choque entre dos turismos en la vía.

Hasta el lugar se desplazaron un equipo de Urgencias Sanitarias (061) y la Policía Local de A Coruña.