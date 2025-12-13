Los bomberos de A Coruña rescatan a un bebé encerrado en un coche en Puerta Real

Los bomberos de A Coruña rescatan a un bebé encerrado en un coche en la Marina Quincemil

Los bomberos de A Coruña se encuentran rescatando este sábado a un bebé que había quedado encerrado en el interior de un vehículo estacionado en la calle Santiago en Puerta Real.

Sobre las 10:05 horas de esta mañana, el 112 recibió el aviso de que un menor se había quedado encerrado solo en el coche sin posibilidad de abrir la puerta. Según informa la central de urgencias, los dueños del coche se habrían olvidado las llaves dentro, por lo que rápidamente dieron aviso a los servicios de emergencia que acudieron para tratar de rescatar al menor.

Hasta el lugar se desplazaron también agentes de la Policía Local. Los bomberos trabajan en abrir la puerta para poder liberar al bebé.