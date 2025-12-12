Miguel Lorenzo, tras las palabras de Ines Rey: "La funcionaria salió expresando miedo y sensación de acoso"

El portavoz del Partido Popular, Miguel Lorenzo, explicó con detalle sus declaraciones del pasado miércoles, después de que la alcaldesa, Inés Rey, anunciara la presentación de una querella por sus declaraciones sobre las funcionarias que remitieron documentación a Fiscalía en el caso que afecta al edil José Manuel Lage Tuñas y en donde acusó a la primera edil de "acoso".

Lorenzo defendió que las trabajadoras "cumplieron con su obligación" y negó que la denuncia de origen ciudadano fuese anónima, como había señalado el Ejecutivo municipal, sino que parte de una agrupación de vecinos cuyo presidente es afiliado al PSOE.

El edil relató que, tras su rueda de prensa del miércoles, recibió una llamada "en tono fuerte" desde Alcaldía, en la que la regidora le habría exigido que rectificase sus palabras bajo la amenaza de llevarlo ante los tribunales.

"Si yo fuera funcionario, me sentiría intimidado", afirmó. "Como soy concejal, puedo asumir ese tipo de llamadas, pero es inadmisible".

Lorenzo agradeció el apoyo recibido en las últimas horas por compañeros de partido, funcionarios y profesionales del ámbito jurídico, y recalcó que "la alcaldesa y concejales pasarán, pero los funcionarios seguirán haciendo su trabajo".

El popular insistió en que la situación "era un secreto a voces" en María Pita. Citó el apoyo manifestado por Avia Veira a las funcionarias y un correo interno de la CIG fechado el 11 de noviembre de 2025 en el que el sindicato mostraba su "solidaridad ante posibles represalias" derivadas del envío de información a la Fiscalía.

"No es la primera vez que se denuncian actitudes represivas por parte de este Gobierno", sostiene este correo-e enviado por la central nacionalista.

Según su versión, son cuatro los funcionarios, tres de ellos mujeres, que se habrían sentido acosados tras remitir la documentación solicitada por Fiscalía.

Lorenzo aseguró que una de ellas fue localizada durante sus vacaciones, trasladada en un coche municipal desde más de 120 kilómetros y convocada a una reunión en Alcaldía con la presencia de la propia regidora, de Lage Tuñas y de otros cuatro miembros del Gobierno.

"Salió expresando miedo y sensación de acoso", afirmó detallando que tuvo lugar en el comedor Abelenda.

El edil añadió que a los cuatro empleados se les abrió un expediente informativo y se les hizo firmar un compromiso de confidencialidad. Otro trabajador, dijo, tuvo que anular un tribunal de oposiciones para acudir a su citación. "Ante esta situación, buscaron asesoramiento legal y, desde entonces, declaran acompañados por un abogado".

Lorenzo aseguró que no conoce aún el contenido de la querella, pero adelantó que acudirá al juzgado cuando sea citado y que se ratificará "sin mover una coma".

Atribuyó el "nerviosismo" de la alcaldesa al contexto interno del PSOE y a "la acumulación de polémicas" en el Gobierno municipal, en una nueva referencia al Mercado de Navidad que sacaron a colación en cada intervención en pleno.

El portavoz del PP reclamó "un cambio urgente en las formas" con las que, a su juicio, el Ejecutivo trata al personal municipal.

"Pido respeto. No se pueden adoptar medidas que busquen amedrentar ni lanzar amenazas veladas", señaló. También instó a la alcaldesa a pedir perdón públicamente a los funcionarios implicados.

"Si esto llega al juzgado, todos tendrán que declarar y decir la verdad", concluyó Lorenzo, preguntado sobre la posibilidad de que estos funcionarios acudiesen como testigos en un eventual juicio.