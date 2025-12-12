La Audiencia Nacional vuelve a tumbar la multa de 65.000 euros al Colegio de Abogados de A Coruña

Fachada del Colegio de Abogados de A Coruña. Quincemil.

La Audiencia Nacional ha vuelto a dar la razón al Colegio de Abogados de A Coruña al anular la multa de 65.000 euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia le impuso en 2018 dentro del expediente sancionador conocido como Costas Bankia.

La sentencia, dictada el 6 de noviembre de 2025, subraya que no existe prueba de que la entidad colegial publicase o difundiese el Baremo de Honorarios de 2001, documento que sustentaba la acusación.

La resolución no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

El origen del caso

El caso se remonta a diciembre de 2015, cuando Bankia denunció ante Competencia a varios despachos y Colegios profesionales.

Un año después, la CNMC abrió expediente a nueve Colegios de Abogados, entre ellos A Coruña, por supuesta recomendación colectiva de honorarios.

El tribunal recuerda ahora que había suspendido el uso del baremo en 2006, casi tres años antes del inicio del periodo sancionador fijado por Competencia.

En julio de 2017, el Director de Competencia propuso archivar el procedimiento al no ver acreditada ninguna conducta prohibida.

Sin embargo, en marzo de 2018, el Consejo de la CNMC decidió imponer sanciones por un total de 1,45 millones de euros, de los que 65.000 correspondían al Colegio coruñés.

El proceso judicial ha sido un camino largo y complejo. Una primera sentencia de la Audiencia Nacional, en julio de 2021, anuló la sanción por incompetencia del órgano sancionador, pero el Tribunal Supremo casó aquella resolución en julio de 2025 y ordenó retrotraer actuaciones.

La nueva sentencia, emitida ahora, estima el recurso de los abogados y anula de nuevo la multa, en este caso por falta de pruebas.

De los nueve Colegios sancionados inicialmente, solo el Colegio de la Abogacía de Bizkaia y el de A Coruña han logrado que los tribunales anulen completamente las multas impuestas.