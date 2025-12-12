Ofrecido por:
Asaltan la casa de un matrimonio mayor en Carballo (A Coruña) y se llevan una "importante" suma de dinero
La Guardia Civil investiga el presunto atraco, del que se desconoce aún el importe sustraído, y cuya investigación lleva el Equipo Territorial de Policía Judicial de Carballo
Un matrimonio mayor fue asaltado este viernes en su propia casa en el municipio coruñés de Carballo. Así lo han informado fuentes de la Guardia Civil.
El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Carballo investiga ahora el presunto atraco ocurrido a primera hora de esta mañana. Los asaltantes habrían logrado llevarse una "importante cantidad de dinero", aunque por el momento se desconoce el importe exacto sustraído.
Los hechos se produjeron en una casa habitada por un matrimonio mayor de la localidad, tal y como avanzó Europa Press, que apunta a que los ladrones accedieron al inmueble y lograron hacerse con el botín antes de huir del lugar.
Por ahora no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del robo ni sobre el número de implicados, y las autoridades mantienen abierta la investigación para tratar de identificar y localizar a los responsables. La Guardia Civil está recabando información y realizando las diligencias pertinentes para esclarecer lo sucedido.