La Agrupación de Asociaciones Vecinales de A Coruña estudiará si denuncia a Lage Tuñas en el juzgado

El caso de las obras en los pisos de José Manuel Lage seguirá teniendo nuevos capítulos. La Agrupación de Asociaciones Vecinales de A Coruña, que fue la que presentó la denuncia ante Fiscalía archivada en los últimos días, estudiará el próximo martes en una reunión si continúa adelante con el proceso y presenta una denuncia ante el juzgado de instrucción.

"Examinando el auto de archivo entendemos que esta Agrupación Vecinal pudo haber cometido algún error u omisión de tipo documental que hemos procedido a enmendar, por lo que ya anunciamos que estamos estudiando presentar dicha denuncia ante un Juzgado de Instrucción", explicaron en una nota de prensa hecha pública.

El auto de Fiscalía recoge que se archivan las diligencias, pero remite a los denunciantes a que, si lo estiman oportuno, sigan ese camino judicial.

Miguel Lorenzo la vinculó hoy a una asociación que preside un militante socialista

El portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, vinculó hoy la denuncia presentada a una entidad vecinal que preside un militante del PSOE, precisamente el partido donde milita José Manuel Lage.

La Agrupación, en conversación con Quincemil, insiste en su pluralidad política, más allá de militancias individuales, y en que agrupa a un total de once asociaciones que trabajan por los vecinos y vecinas de la ciudad.

En todo caso, no se trata de una denuncia anónima, sino presentada por la Agrupación de Asociaciones Vecinales de A Coruña en el pasado mes de agosto.

Otra denuncia sobre la condonación de siete millones a Nostían

La Agrupación de Asociaciones Vecinales de A Coruña también ha presentado una denuncia en el Tribunal de Cuentas contra el acuerdo de condonación de siete millones de euros a la empresa concesionaria de la planta de tratamiento de Nostián, en A Coruña.

Sobre este asunto, no ha habido avances en cuanto a su tramitación.