A Coruña disfrutará de un domingo sin grandes lluvias

Este domingo, A Coruña seguirá disfrutando del puente de diciembre de un tiempo algo más seco que invita a disfrutar de las primeras actividades de la Navidad.

La de hoy será una jornada de nubes y claros, con lluvias débiles que no se esperan hasta entrada la tarde.

Las temperaturas ascienden ligeramente, dejando así una sensación agradable con termómetros que marcarán a lo largo del día entre 17 y 18 grados.

Este domingo A Coruña estará, de todas formas, bajo alerta. Meteogalicia mantiene activo un aviso amarillo en costa por olas de entre 4 y 5 metros y una alerta por viento con ráfagas que podrán superar los 80 km/h.

Además, el mar de viento dejará rachas de fuerza 7.

Este lunes, festivo por el 8 de diciembre, la predicción se mantendrá similar según Meteogalicia. Las temperaturas bajarán un poco para moverse entre los 13 y los 16 grados, en un día de cielos que alternarán nubes y claros.