El fin de semana comienza con cielo despejado en A Coruña
El litoral continúa con alerta naranja por oleaje
El fin de semana del puente de diciembre ha arrancado en A Coruña con un respiro de las lluvias que en la tarde del viernes cayeron con fuerza sobre la ciudad. Este sábado la ciudad ha empezado el día entre nubes y claros, aunque previsiblemente la lluvia volverá por la tarde.
De acuerdo con la predicción de Meteogalicia, sobre las 14:00 horas A Coruña estará de nuevo bajo las precipitaciones, que llegarán en forma de chubascos débiles.
Hoy será un día en el que el sol asome tímidamente a lo largo de la jornada, con los termómetros en ligero ascenso. Las mínimas estarán en 13 grados, pero durante la mayor parte del día se vivirán temperaturas de 17 o 18 grados, dejando una sensación agradable perfecta para disfrutar de las primeras actividades de la Navidad 2025.
En la costa, A Coruña sigue bajo alerta naranja por oleaje. El aviso se extiende hasta la medianoche, con olas que podrán alcanzar los 6 metros.