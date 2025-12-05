Estas son las 13 fotos que ilustrarán el calendario municipal 2026 de A Coruña

Esta es la foto de la portada del calendario municipal 2026 de A Coruña. Chencho Mendoza

El Concello da Coruña ha dado a conocer este viernes las 13 fotografías que formarán parte del calendario municipal 2026. El jurado, reunido en las últimas semanas, analizó las propuestas de los fotógrafos aficionados de la ciudad y ya ha seleccionado las imágenes que ilustrarán los próximos 12 meses.

El concurso del calendario municipal está abierto a la participación ciudadana, con la condición de que las fotos se saquen en el municipio de A Coruña. Las imágenes, además, deben destacar el patrimonio cultural, histórico, natural y paisajístico de la ciudad, y el jurado también evalúa la calidad técnica y la originalidad de la imagen.

Los fotoperiodistas César Quián, Víctor Echave y Pedro Puig conformaron el jurado junto al responsable de fotografía del ayuntamiento, Andy Pérez. La alcaldesa, Inés Rey, y los miembros de la corporación Nereida Canosa, Roberto Coira y Francisco Jorquera, completaron el jurado que seleccionó las 13 imágenes del calendario, que se completará con fotos históricas de la ciudad de la colección particular de Pedro Puig de Llano.

El calendario irá encabezado este 2026 por la frase Cidade sen fin y se distribuirá en los próximos días en los quioscos, comercios y librerías de la ciudad. Las personas ganadoras recibirán dos libros de fotografía y un año de acceso gratuito a los Museos Científicos Coruñeses para dos personas.