¿Cuándo dejará de llover en A Coruña? Consulta la predicción del tiempo para el puente

Imagen de archivo de un día con alerta por oleaje en A Coruña. Enrique Romanos Tardío

A Coruña se acerca al puente de diciembre todavía bajo la predicción de lluvia, que irá disminuyendo hacia el lunes, y con alerta naranja por oleaje.

Para este viernes, 5 de diciembre, en la ciudad se espera un día de precipitaciones que llegarán con más fuerza a media mañana y hacia el mediodía. Su intensidad bajará por la noche, aunque no se descartan chubascos.

Por otra parte, esta es una jornada de sensación de bochorno con temperaturas de entre 12 y 16 grados, aunque a lo largo del día se mantendrán más cerca de las máximas.

Además, en el litoral Meteogalicia tiene activa una alerta naranja por olas que podrán alcanzar entre 5 y 6 metros. El aviso se extenderá durante el sábado, manteniéndose hasta, al menos, las primeras horas del domingo. La costa coruñesa está también bajo alerta amarilla por mar de viento con rachas del suroeste de fuerza 7.

El fin de semana comenzará también pasado por agua, con lluvias en la mañana y la tarde del sábado. Las precipitaciones comenzarán a dar un respiro en las últimas horas del día y dejarán un domingo más seco, aunque todavía nublado.

Los termómetros seguirán subiendo, con valores más altos tanto en las mínimas, que pasarán a los 14 grados, como en las máximas, que el domingo alcanzarán los 18 grados.

El lunes 8 de diciembre, día festivo, la predicción será similar, con probabilidades de lluvia todavía algo bajas y unas temperaturas que iniciarán un ligero descenso, oscilando entre los 13 y los 16 grados.