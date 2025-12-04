Sigue en la UCI en A Coruña con pronóstico grave el herido al caer de la estatua de Azcárraga

Imagen de la fuente de la Plaza de Azcárraga, en A Coruña, sin la estatua. Quincemil.

El joven que el pasado fin de semana se cayó de la estatua de la plaza de Azcárraga y el hombre herido en el incendio de la Sagrada Familia del pasado 27 de noviembre permanecen ingresados en la UCI del Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC). Ambos están estables y con pronóstico grave.

Fuentes sanitarias han confirmado que el joven de 25 años permanece estable tras sufrir un traumatismo craneoencefálico, graves heridas en una pierna y contusiones al precipitarse desde la escultura que corona la fuente y caer esta sobre él al ceder por la parte de la base. Permanece ingresado en el CHUAC desde entonces.

Una vez esté recuperado, el Concello da Coruña abrirá un expediente para reclamar los daños causados a la estatua. Fuentes municipales insisten en que "lo primero" es que el herido "se recupere lo antes posible y totalmente de sus lesiones".

El hombre que resultó herido en el incendio en una vivienda de la Sagrada Familia a finales del mes pasado está también en la UCI. El varón fue encontrado junto a la víctima mortal del suceso: ambos estaban inconscientes en el primer piso.

Dos personas fueron detenidas por un supuesto delito de homicidio imprudente ya que el fuego se produjo por la manipulación del cuadro eléctrico del edificio. Eran un vecino del inmueble y una persona que ejerce como electricista pese a no estar dado de alta para realizar esta actividad. Ambos puestos en libertad horas después.