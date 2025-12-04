Un camión averiado en el Puente Pasaje de A Coruña provoca retenciones en la entrada a la ciudad DGT

La mañana de este jueves ha empezado con pequeñas retenciones de tráfico en la entrada de A Coruña a través del Puente Pasaje. Un camión que transporta leña se ha quedado averiado en un carril de la AC-12, a la altura de la avenida da Pasaxe, sobre las 08:05 de la mañana.

Según informan desde la sala de pantallas de la Policía Local, la incidencia no está afectando de forma grave a la circulación gracias a que la vía dispone de cuatro carriles, por lo que los vehículos circulan por los otros tres. Los más perjudicados están siendo los vehículos grandes como otros camiones y autobuses.

Hasta el lugar se está desplazando una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y el servicio de mantenimiento de la vía para tratar de recuperar la normalidad en la vía.