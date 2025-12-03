El herido en el incendio de la Sagrada Familia en A Coruña está estable

El hombre que resultó herido por inhalación de humo en el incendio de un edificio de la Sagrada Familia continúa ingresado en estado grave pero se encuentra estable. Así lo confirman fuentes del CHUAC consultadas, que indican que la víctima sigue en la UCI.

El incendio se produjo en la tarde del jueves 27 de diciembre, originándose en el cuadro eléctrico del edificio. A la llegada de los bomberos, estos encontraron dos cuerpos en el primer piso. Uno de los hombres había fallecido por inhalación de humo.

El otro fue trasladado al hospital y un menor de edad tuvo también que ser hospitalizado. Esa noche, los cerca de 40 vecinos tuvieron que dejar sus domicilios y fueron atendidos en un pabellón cercano.

La Policía Nacional inició una investigación que se saldó con los arrestos de un vecino del inmueble y un electricista presuntamente sin la habilitación necesaria. Ambas personas fueron puestas en libertad el pasado viernes, pero continúan siendo investigadas por delitos de incendio, homicidio imprudente y lesiones.