El Concello da Coruña aprueba dos licencias urbanísticas en la ronda de Outeiro y en la calle Orzán

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, informó esta mañana, tras la reunión de la Xunta de Goberno local, de la aprobación de dos licencias urbanísticas: una en el número 270 de la ronda de Outeiro y otra en los números 46 y 48 de la rúa Orzán.

En el número 270 de la ronda de Outeiro, frente a las Casas do Franco, se construirán 45 nuevas viviendas, con una inversión prevista por la promotora de 142 millones de euros.

Por su parte, los edificios de los números 46 y 48 de la rúa Orzán serán rehabilitados de forma integral, ya que se encuentran prácticamente en ruinas.

Segunda fase de reurbanización viviendas María Pita en Labañou

La Xunta de Goberno local también aprobó, dentro del Plan de Barrios 2025-27, la segunda fase de las obras de reurbanización del grupo de viviendas María Pita en el barrio de Labañou. "Es una remodelación en cinco fases, el año pasado se finalizó la primera con mejoras en la avenida de Labañou y una parte de la ronda de Outeiro", apuntó Inés Rey.

La alcaldesa explicó que dentro de esta nueva fase se llevarán a cabo mejoras en accesibilidad y se dotará a la zona de espacios públicos, infraestructuras, seguridad viaria y espacios para los vecinos.

La inversión en esta segunda fase estaba presupuestada en 900.700 euros, que en adjudicación, la alcaldesa indicó que finalmente serán unos 936.000 euros cofinanciados con fondos Next Generation.

Las actuaciones fueron adjudicadas a la UTE compuesta por las empresas Citanias y Aglomerados y Construcciones Valdeorras.