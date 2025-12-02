Miño (A Coruña) salda después de 20 años la deuda con los expropiados de Costa Miño Golf

El Concello de Miño dio este lunes un paso decisivo para cerrar una de las mayores cargas económicas heredadas por el municipio: los pagos pendientes a los propietarios expropiados de Costa Miño.

En el pleno extraordinario celebrado ayer por la mañana, se aprobó una modificación presupuestaria de 1,4 millones de euros destinada tanto a cubrir los pagos pendientes a los propietarios expropiados de Costa Miño como a realizar una amortización extraordinaria de parte de la deuda bancaria municipal.

Según la liquidación presupuestaria de 2024, Concello dispone de un superávit de 1.408.952,35 euros y un Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales de 2.342.794,11 euros. Estos datos permiten afrontar los compromisos económicos sin comprometer su estabilidad financiera.

La modificación aprobada permitirá abonar 922.724,70 euros en concepto de justiprecios e intereses de demora a los expropiados del sector urbanizable residencial-deportivo Perbes–San Xoán de Vilanova (Costa Miño), cumpliendo así con las resoluciones dictadas por el Jurado de Expropiación de Galicia. Con este pago quedará prácticamente cerrada la totalidad de la deuda con los afectados, a excepción de una pequeña parcela aún pendiente de resolución por parte del Jurado.

Asimismo, se destinarán 486.227,65 euros a la amortización anticipada de parte de deuda que el Concello mantiene con las entidades bancarias, lo que contribuirá a reducir la carga financiera futura del municipio.

Hace unas semanas, el alcalde Manuel Vázquez Faraldo mantuvo un encuentro con los propietarios expropiados para explicarles los trámites y calendarios previstos para hacer efectivos los pagos, garantizando transparencia y seguridad jurídica en todo el proceso.

El alcalde subrayó que "Miño cierra una hendidura económica que llevaba demasiados años abierta. Con la resolución de esta deuda histórica y la reducción de la deuda bancaria municipal, iniciamos una nueva etapa de estabilidad, responsabilidad y solvencia para nuestro Concello". El regidor también destacó que "con esta decisión se hace finalmente justicia con las personas expropiadas, que llevan más de veinte años esperando por unos cobros que les correspondían por derecho".