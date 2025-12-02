Culleredo (A Coruña) aprueba el pago de Villa Melania tras la anulación judicial del veto de la oposición

El Ayuntamiento de Culleredo logró este martes aprobar, al tercer intento, el modificativo de crédito necesario para pagar la sentencia de Villa Melania, después de que el Juzgado anulase el veto ejercido por PP y BNG.

La oposición había rechazado la propuesta en julio y septiembre, lo que impidió utilizar parte del remanente de tesorería para abonar la compensación fijada por la Justicia.

"Tendría que caérseles la cara de vergüenza porque un Juzgado declare nulo su acuerdo", afirmó la concejala de Hacienda, Marta Iglesias, tras conocerse el auto que declara "nulo de pleno derecho" el acuerdo plenario con el que la oposición intentó "eludir" el cumplimiento de la sentencia.

La compensación responde al convenio firmado en 2003 para obtener el pazo de Villa Melania y su zona verde, un equipamiento cultural y social clave en Vilaboa.

La permuta pactada hace dos décadas no pudo ejecutarse y la empresa denunció el acuerdo para recibir una compensación económica.

La Justicia fijó el pago en 1.244.423,95 euros, muy por debajo de los 4,7 millones que reclamaba la firma. El TSXG confirmó la sentencia y dio la razón al Concello.

El gobierno municipal insiste en que, independientemente de los convenios urbanísticos usados hace veinte años, lo responsable es acatar la sentencia y abonar la cantidad fijada para mantener un patrimonio municipal que lleva más de dos décadas al servicio de la ciudadanía: salón de actos, biblioteca, oficinas, salas de actividades y una amplia zona verde.

El PP se defiende y acusa a Rioboo de "negligencia"

El Partido Popular de Culleredo ha responsabilizado al alcalde, José Ramón Rioboo, de que el Concello tenga que afrontar 1,3 millones de euros por la sentencia de Villa Melania, al considerar que actuó con "inacción y negligencia" desde que el fallo es firme en 2023.

La portavoz popular, Izaskun García, critica que el gobierno local no incluyese partidas específicas en los presupuestos prorrogados de 2024 y 2025, obligando ahora a recurrir a un crédito extraordinario que, según el PP, podría haberse evitado.

Los populares también acusan al alcalde de dejar "sin defensa" al Pleno, al no presentar alegaciones ante la solicitud de nulidad del acuerdo plenario que rechazó el crédito extraordinario, lo que llevó a la jueza a anularlo por falta de respuesta del Concello.

El PP asegura que nunca bloqueó la sentencia y advierte de otro litigio pendiente por 18 millones de euros que, afirman, evidencia "la nefasta gestión urbanística" del regidor y su impacto en las cuentas municipales.