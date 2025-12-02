La criminalidad baja en A Coruña un 2%, pero se sitúa como la ciudad gallega con más delitos

La Policía Local de A Coruña en una foto de archivo. Policía Local de A Coruña

El crimen ha bajado en A Coruña un 1,9% en el tercer trimestre del año respecto a los datos del 2024. Este es uno de los principales datos que muestra el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, en el que se destaca que Galicia repite como tercera comunidad más segura de España.

A nivel gallego, se registra una tasa de 35,8 delitos por cada mil habitantes, quedando a 15 puntos de la tasa nacional. Excluyendo los ciberdelitos, que fueron un 30% de las infracciones penales, Galicia registró un 2,2% menos de delitos; mientras que en el cómputo total se incrementaron en un 2%.

Desde la delegación del Gobierno destacan que Galicia registra la mejor tasa histórica de eficacia policial de los últimos 10 años.

En lo relativo a A Coruña, de acuerdo con el informe, en la ciudad herculina entre enero y septiembre de este año se han registrado un total de 9.162 infracciones penales. Entre ellas, unas 7.121 fueron de tipo convencional, lo que supone un descenso del 7,8% respecto al año pasado, y 2.041 fueron ciberdelitos, con un aumento del 26,6% anual.

Entre los tipos de delito, los que más crecieron fueron aquellos contra la libertad sexual, que aumentaron en un 51% pasando de 49 casos a 74. De ellos, 17 fueron agresiones sexuales con penetración, un 88,9% más que en el mismo periodo del 2024.

Por otra parte también se incrementaron los delitos de lesiones y riñas tumultuarias, en un 37,1%, alcanzando los 85 y los robos en domicilios, con un 19% llegando a 144 casos. Asimismo, en los primeros 9 meses se registró un asesinato, el de una mujer asesinada por su marido en el barrio de la Sagrada Familia.

Los delitos por tráfico de drogas crecieron un 16,1%, llegando a 36 casos.

En el otro lado de la balanza, en A Coruña han caído los delitos relativos a sustracciones de vehículos en un 54,9%, quedando en 23 infracciones de este tipo, y los robos con violencia e intimidación en un 29,4%, quedando en 154 casos.

Entre los ciberdelitos, las estafas informáticas fueron las más comunes, con 1.754 casos y un aumento del 24,8%. Mientras, otros tipos de ciberdelitos supusieron un total de 287 casos y un incremento del 39,3%.

El PP coruñés insta a la alcaldesa a dar seguridad a vecinos, comerciantes y hosteleros

Los datos de A Coruña dejan a la ciudad como la urbe gallega con más criminalidad. Vigo le sigue de cerca, con 8.744 casos frente a los 9.162 coruñeses. La siguiente en la lista es Santiago de Compostela, con valores mucho menores, quedando en 3.857 infracciones.

Ante estos datos, el PP coruñés ha emitido un comunicado en el que insta a la alcaldesa, Inés Rey, a incrementar la seguridad para vecinos, comerciantes y hosteleros.

El portavoz popular, Miguel Lorenzo, ha afirmado que "desde que Inés Rey es alcaldesa los delitos en nuestra ciudad han aumentado un 25%. Es necesario dar seguridad a vecinos, comerciantes y hosteleros en toda la ciudad". Atendiendo a los datos aportados por Interior, en el tercer trimestre del 2019 se registraron en la ciudad un total de 7.782 infracciones penales sin contar cibercriminalidad, ya que entonces no se recogían esos datos. Este año el mismo dato muestra una cifra inferior a la del 2019, quedando en 7.121 infracciones.

Entre sus reclamaciones, Lorenzo insta a Inés Rey a "aumentar el número de efectivos de Policía municipal y a presionar para el aumento de agentes de Policía Nacional; mayor presencia policial en las calles, recuperando la Policía de Barrio; formalización de protocolos de actuación a nivel interno y en coordinación con Policía Nacional; establecer un contexto por barrios para determinar necesidades por zonas”.

Los populares destacan los datos relativos a aquellos delitos contra la libertad sexual, que aumentaron un 51%, criticando que "los gobiernos que se declaran los más feministas de la historia deben asegurar que las mujeres puedan caminar seguras por nuestras calles, con iluminación adecuada o con presencia policial preventiva. No llega solo con palabras, hay que dar certezas”.

Respecto al aumento en los robos con fuerza en domicilios y al tráfico de drogas, con 180 casos combinando ambos tipos, el PP coruñés señala que estos datos confirman "lo que llevan tiempo denunciando vecinos, comerciantes u hosteleros".

Frente a esto, Lorenzo critica que la alcaldesa "se dedica a hablar de grandes proyectos que no ejecuta y que no

solucionan los problemas reales de los ciudadanos".