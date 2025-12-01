La Policía Nacional detiene a un vecino de la Sagrada Familia, en A Coruña, por vender cocaína. Cedida

La Policía Nacional ha desmantelado un punto negro de venta de cocaína, procediendo a la detención del autor y registrando su domicilio, ubicado en el barrio de la Sagrada Familia. El Grupo de Estupefacientes de la UDYCO realizó el pasado 27 de noviembre la explotación operativa de esta investigación que se encontraba en curso.

La persona investigada regentaba un punto negro de venta de sustancias estupefacientes en el barrio, con un importante flujo de compradores. Era también habitual la utilización de su vehículo para las ventas de las sustancias estupefacientes: realizaba el intercambio de droga por dinero en el interior del coche, mientras circulaba, con lo que pretendía conseguir mayor privacidad y dificultar la actuación policial.

La actividad de esta persona no se circunscribía solo a su barrio de residencia, sino que su lugar de actuación se extendía a otras zonas de la ciudad.

La Policía Nacional realizó el pasado 27 de septiembre, tras la detención, el registro en su domicilio, en el que fueron incautados 650 gramos de cocaína, tanto en roca como empaquetada en dosis, dinero en efectivo, varios móviles y útiles de pesaje. Del mismo modo, fue intervenido el vehículo en el que realizaba parte de las ventas de esta sustancia.

La Policía Nacional incautó cocaína y dinero, entre otros, en el domicilio del detenido. Cedida

De esta forma, en la lucha contra el menudeo de droga en la ciudad de A Coruña, se da por eliminado este activo punto de venta de droga que perjudicaba a la convivencia de los vecinos del barrio de la Sagrada Familia, según señala la Policía Nacional en un comunicado.

El detenido fue puesto a disposición judicial el día 28 y el juzgado ha decretado su ingreso en prisión.