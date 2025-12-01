El herido en el incendio de la Sagrada Familia continúa ingresado en el hospital de A Coruña

El hombre herido la semana pasada en el incendio que se desató en la calle San Isidoro, en la Sagrada Familia, continúa ingresado en el CHUAC con pronóstico grave. La víctima fue trasladada el pasado jueves tras haber sufrido inhalación de humo y sigue ingresada en la UCI.

El incendio se produjo sobre las 17:45 horas en el cuadro eléctrico, dando lugar a unas llamas que llenaron de humo todo el edificio. Los bomberos localizaron en el primer piso a dos hombres, uno de los cuales falleció. Además, un menor también tuvo que ser hospitalizado.

El resto de vecinos, unos 40, tuvieron que ser desalojados y pasar la noche fuera de sus casas después de haber sido atendidos por los servicios sanitarios en un pabellón cercano.

La Policía Nacional inició una investigación que se saldó con las detenciones de un vecino del inmueble y un electricista presuntamente sin la habilitación necesaria. Ambas personas fueron puestas en libertad el pasado viernes, pero continúan siendo investigadas por delitos de incendio, homicidio imprudente y lesiones.