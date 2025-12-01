A Coruña inicia diciembre con temperaturas bajas

Nueva semana y nuevo mes en A Coruña, que arranca diciembre con el regreso de la lluvia tras un domingo extrañamente soleado.

Este 1 de diciembre será un día de termómetros con valores bajos, pero normales para los últimos días de otoño, con el mercurio moviéndose entre los 7 y los 12 grados. Este lunes volverá la lluvia. De acuerdo con la predicción de Meteogalicia, la comunidad estará bajo la influencia de un frente activo por el noroeste que traerá lluvias. En la ciudad, desde las 14:00 horas se registrarán chubascos débiles que abrirán una semana marcada por las precipitaciones.

Además, el servicio meteorológico tiene activado un aviso amarillo en el litoral coruñés por mar de viento. Será entre las 12:00 y las 18:00 horas, con vientos del suroeste de fuerza 7 e intervalos de fuerza 8.

Para el martes el pronóstico empeorará, pasando a una alerta naranja en costa por olas de hasta 6 metros que cobrarán más fuerza a partir de la madrugada. Mañana será una jornada con temperaturas de entre 8 y 12 grados y cielos nublados con chubascos constantes.