Condenada una mujer en A Coruña a dos años y medio de prisión por falsear un documento mercantil

Una mujer ha sido condenada a dos años y medio de prisión por la Audiencia Provincial de A Coruña por un delito continuado de administración desleal y otro de falsedad en documento mercantil. La sección sexta de la Audiencia ha emitido esta sentencia para la socia de una asesoría a la que se le impone también el pago de una indemnización de 36.966 euros.

Según el escrito judicial, la mujer realizó extracciones y transferencias de fondos de la sociedad a su beneficio personal durante cinco años, entre el 2015 y el 2020, sin el conocimiento ni consentimiento de la otra socia.

En la sentencia, los magistrados consideran que quedó acreditado que la acusada se apropió de 27.416,40 euros mediante retiradas de efectivo; y 5.026 euros, a través de transferencias, además de realizar compras personales con fondos de la sociedad. A ello, añaden que también se constató que falsificó la firma de su socia en una póliza de crédito, lo que constituye un delito de falsedad.

Sobre la sentencia cabe presentar recurso de apelación ante el TSXG.