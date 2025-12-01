Bergondo (A Coruña) impulsa la creación de un bosque atlántico en el polígono industrial

El Ayuntamiento de Bergondo ha comenzado las obras para acondicionar y recuperar ambientalmente una parcela del polígono industrial, un proyecto que permitirá crear un bosque atlántico de uso público.

La actuación cuenta con un presupuesto de 65.803 euros, financiada con una subvención de la Xunta de Galicia y enmarcada en la estrategia de conservación de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas.

El objetivo del Ayuntamiento es transformar esta zona en un gran pulmón verde que combine recuperación ambiental, biodiversidad y espacios de convivencia social, apostando por un modelo de municipio sostenible y equilibrado.

El proyecto incluye la eliminación de especies exóticas invasoras, la recuperación de vegetación autóctona y la restauración ecológica del terreno, buscando favorecer la presencia de fauna local e insectos polinizadores.

La iniciativa contempla también la creación de zonas de ocio y educación ambiental, con senderos adaptados, áreas de descanso y espacios de observación, además de la mejora del paisaje del polígono industrial para generar un entorno más amable que integre actividad económica y naturaleza.

Desde el Ayuntamiento destacan que se trata de "una apuesta clara por la transición ecológica, la mejora paisajística y el bienestar de toda la vecindad de Bergondo".

El futuro bosque atlántico será un espacio accesible pensado para familias, centros educativos, trabajadores del polígono y visitantes, ofreciendo nuevas oportunidades para el disfrute al aire libre y reforzando la conexión ecológica entre las áreas naturales del municipio, la ría y el tejido urbano e industrial.