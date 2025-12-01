El autor del asesinato de Yoel Quispe en A Coruña pide perdón y la madre lo califica de "estrategia"

La madre de Yoel Quispe, el joven de 22 años apuñalado mortalmente en la Nochebuena de 2023 en A Coruña, considera que la carta escrita por el autor de su muerte diciendo estar "arrepentido" se trata de una estrategia para reducir la pena.

Así lo ha manifestado en declaraciones a Europa Press después de que el único joven que está en la cárcel por los hechos remitiese una carta dirigida al juzgado y a la que tuvo acceso Quincemil en la que afirma, "reconocer" lo que califica como "homicidio".

Asimismo, el autor asegura estar "arrepentido y avergonzado" y pedir "perdón" a los familiares. Además, alega consumo de alcohol y drogas. Se compromete también a asumir la responsabilidad civil y expresa su disposición a llegar a un acuerdo y evitar el juicio.

La madre de Yoel: "No lo creo"

"Es una estrategia, no es arrepentimiento", afirma para precisar que no ha podido leer todo el contenido. "No me lo esperaba, es para hacerme daño a mí". "No lo creo", sentencia para asegurar que, en su opinión, busca hacerle "daño" con este escrito dos años después.

"No creo que esté arrepentido, es para que le bajen la pena, no se acuerda de esa noche pero sí de cuántas puñaladas le hizo a mi hijo, de eso sí se acuerda".

"Si se hubiese arrepentido lo hubiera hecho en el momento, ha esperado dos años a arrepentirse justo en estas fechas que se acerca el aniversario de mi hijo", asegura la madre de Yoel, Maritza Yovana, que reconoce estar pasándolo "mal". "Lo que pido es justicia y que pague", sentencia.

Apertura del juicio oral

Todo ello después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña decretase la apertura de juicio oral por asesinato para tres acusados. Frente a la postura de la Fiscalía, con petición de 14 años de prisión por homicidio para el único joven que está en la cárcel y de sobreseimiento de la causa para otros dos, la familia ha defendido en todo momento que los tres debían ser juzgados por asesinato.

En relación a su grado de implicación, el abogado de la familia de Yoel Quispe, Adrián Borrajo, ha sostenido que ellos consideran autor material del asesinato al joven que está en prisión, autor de la carta, y cooperador necesario al que, según esta parte, "llevaba la navaja y se la facilita" al anterior, con implicación también de un tercero.

Así lo recoge también el auto que sitúa al presunto autor de la puñalada mortal como autor de asesinato; al segundo como cooperador necesario de un delito de asesinato y al tercero como encubridor de este mismo delito, lo que supone una variación de las penas, de hasta 25 años de prisión para los dos primeros, ha explicado el letrado, y de tres años para el tercero.

La postura de las defensas en el procedimiento ha sido, mientras, reclamar el sobreseimiento. Finalmente, en el auto, la titular del juzgado de instrucción acuerda decretar la apertura de juicio oral, con Tribunal del Jurado, por asesinato, como planteaba la familia, y no por homicidio, como solicitaba el Ministerio Público para uno de ellos.