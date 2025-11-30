A Coruña extiende las mejoras en la red de saneamiento hacia el Castro de Elviña y Urbanización Breogán

El Ayuntamiento de A Coruña continúa dando pasos en su plan de mejora integral de la red de saneamiento, con nuevas actuaciones previstas en los núcleos residenciales de Castro de Elviña y Urbanización Breogán, que suman casi 850.000 euros de inversión.

En Castro de Elviña, la intervención será la más completa y supondrá renovar la red de sumideros en las calles Pena do Cuco, Canedo, O Picho y A Fraga, incorporando además una red separativa específica para recoger aguas pluviales.

Estas mejoras han sido adjudicadas a la empresa Construcciones Cernadas y cuentan con un presupuesto de 667.995 euros.

Por su parte, en la Urbanización Breogán se ejecutará la construcción de una nueva red pluvial en las calles Vicente Vázquez Queipo e Isidro Parga Pondal, una actuación orientada a modernizar las infraestructuras y acompañar el avance de otros proyectos en marcha, como la nueva pista multideporte, actualmente en fase de ejecución.

Esta segunda obra, también adjudicada a Construcciones Cernadas, asciende a 181.546 euros.