A Coruña pone en valor la dieta atlántica y el producto local en una jornada en la lonja

La ciudad de A Coruña reafirmó esta mañana su compromiso con una alimentación saludable, sostenible y de proximidad durante una jornada divulgativa celebrada en la lonja de la ciudad, en el muelle de Linares Rivas.

La cita reunió a representantes del sector pesquero, profesionales de la hostelería, usuarios de las escuelas municipales y público general, en un evento que combinó ciencia y gastronomía alrededor del pescado fresco que llega diariamente al puerto coruñés.

La jornada incluyó la intervención de la catedrática de Pediatría Rosaura Leis, de la Universidad de Santiago de Compostela, quien profundizó en los valores nutricionales y ambientales de la dieta atlántica, haciendo hincapié en la importancia del consumo de pescado en todas las etapas de la vida.

Tras la conferencia, la Escola de Hostalaría Álvaro Cunqueiro ofreció una degustación de platos creativos elaborados con pescado y marisco de la lonja, destacando propuestas como el okonomiyaki de langostino y panceta, ramen de caballa ahumada y sobrasada, takoyaki de pulpo en pani puri, gilda con encurtidos y taco de berenjena con rillette de atún.

El evento, que reunió a más de 150 asistentes, puso de manifiesto el valor del mar como fuente de salud, identidad y desarrollo local, combinando divulgación científica y creatividad culinaria.

Esta actividad forma parte de un programa más amplio incluido en el convenio entre el Concello y la FREMSS, que incluye campañas de difusión en medios y nuevas degustaciones promocionales.

La próxima cita será el 13 de diciembre en el mercado municipal de Elviña, con otra jornada abierta al público para seguir promoviendo los productos del mar coruñés.