A Coruña, bajo lluvias en el último sábado de noviembre

El último sábado de noviembre en A Coruña estará dominado por una marcada inestabilidad meteorológica, con alternancia de cielos muy nubosos y breves aperturas de nubes y claros, según las previsiones oficiales.

El escenario será el propio de un otoño avanzado en la costa, con un ambiente húmedo y poco propicio para actividades al aire libre.

Meteogalicia anticipa precipitaciones todo el día, con porcentajes de lluvia del 85%, 95% y 55% en la mañana, tarde y noche.

Las temperaturas se mantendrán contenidas, con mínimas en descenso moderado hasta los 13 grados y máximas frías para esta época del año con 14 grados, sin apenas variaciones respecto a jornadas anteriores.

Pese al mal tiempo, la calidad del aire seguirá siendo favorable en toda la ciudad, sin riesgo para la población y con parámetros dentro de la normalidad, favorecidos por la dinámica del viento y la renovación constante de masas de aire.