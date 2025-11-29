Una calle de A Coruña esta mañana.

Una calle de A Coruña esta mañana. Quincemil.

A Coruña

A Coruña, bajo lluvias en el último sábado de noviembre

La ciudad afrontará una jornada de precipitaciones que irán disminuyendo con el paso de las horas

Publicada

El último sábado de noviembre en A Coruña estará dominado por una marcada inestabilidad meteorológica, con alternancia de cielos muy nubosos y breves aperturas de nubes y claros, según las previsiones oficiales.

El escenario será el propio de un otoño avanzado en la costa, con un ambiente húmedo y poco propicio para actividades al aire libre.

Meteogalicia anticipa precipitaciones todo el día, con porcentajes de lluvia del 85%, 95% y 55% en la mañana, tarde y noche.

Las temperaturas se mantendrán contenidas, con mínimas en descenso moderado hasta los 13 grados y máximas frías para esta época del año con 14 grados, sin apenas variaciones respecto a jornadas anteriores.

Pese al mal tiempo, la calidad del aire seguirá siendo favorable en toda la ciudad, sin riesgo para la población y con parámetros dentro de la normalidad, favorecidos por la dinámica del viento y la renovación constante de masas de aire.