Continúa en la UCI en estado grave la persona trasladada por el incendio de Sagrada Familia, en A Coruña

La persona trasladada ayer a consecuencia del incendio en el barrio de Sagrada Familia, en A Coruña, continúa ingresada en la UCI tras pasar la primera noche en el CHUAC.

El pronóstico, a esta hora, es grave según el parte médico de evolución facilitado por el complejo hospitalario coruñés.

Otra persona falleció ayer en el incendio, que se declaró a las 17:45 y cuyo origen se sitúa en el cuadro eléctrico. Tras recibir una llamada de un particular, los servicios de emergencia se movilizaron rápidamente junto al cuerpo de bomberos. A su llegada, encontraron las escaleras llenas de humo. Era residente de una pensión ubicada en el edificio.

A consecuencia de ello, la Policía Nacional ha detenido a dos personas acusadas de homicidio imprudente, un vecino del edificio y un electricista. Los agentes custodian el edificio y la Policía Científica ya ha realizado la primera parte de la investigación.

Cerca de 40 vecinos no pudieron regresar a sus casas. En un primer momento fueron realojados en el pabellón municipal, mientras que luego se les derivaron a otros lugares alternativos y, algunos, decidieron pasar la noche en casas de familiares y amigos.

Esta mañana, los vecinos han podido acceder a recoger algunas pertenencias tras recibir autorización de los servicios de emergencia en torno a las once.

Un amplio edificio

El edificio, situado en el número 58-60, consta de cinco plantas con siete viviendas en cada una de ellas. Los ascensores quedaron inutilizados a consecuencia del percance. El portal y el primer piso se encuentran, en una primera inspección ocular, muy afectados. El resto de zonas comunes presentan muchos restos negros, como consecuencia del humo.

También se han visto afectados algunos locales aledaños, como la clínica de masajes Segade, que permanece abierta a modo de zona común para los vecinos pero sin luz, lo que les impide trabajar.