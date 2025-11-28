La alta concurrencia de empresas al concurso de Coruña Marítima entusiasma a las instituciones

Coruña Marítima ha despertado un gran interés social y profesional, como demuestran las 78 empresas que integran 14 uniones temporales de empresas (UTE) que participan en el concurso tras su segunda convocatoria.

En respuesta a este poder de atracción, las instituciones y organismos públicos impulsores del proyecto para transformar los muelles de A Coruña han mostrado su satisfacción "ante la amplia concurrencia de talento local, nacional e internacional", destacan Puerto y Ayuntamiento.

"La elevada participación y calidad de los profesionales implicados ponen de manifiesto el interés que genera esta gran oportunidad para redefinir la relación entre la ciudad y su frente portuario, y para impulsar una transformación estratégica que marcará el futuro de A Coruña y de su puerto", declara Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria.

"La alta concurrencia pone de relieve un hecho importante: A Coruña es una ciudad con un tremendo potencial de desarrollo, y así lo ven los principales equipos nacionales e internacionales que quieren trabajar aquí. Estamos dando los pasos de manera coordinada y en la dirección correcta, que no es otra que la de contar con el mejor talento para diseñar la ciudad del futuro", comenta la alcaldesa, Inés Rey.

"La magnífica respuesta de empresas y profesionales confirma que Coruña Marítima es una oportunidad única para transformar esta ciudad con visión de futuro", destaca el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo.

"Estamos en el buen camino de un proyecto que cuenta con el compromiso conjunto de las administraciones públicas y que se ha desarrollado con plena transparencia y con la participación de los ciudadanos, y que contribuirá a transformar A Coruña en un referente en innovación urbana y litoral", resalta el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana.

El conocimiento colectivo generado en los últimos años por las entidades locales, la Universidade da Coruña y las administraciones públicas se pondrá a disposición de los equipos que resulten finalistas.

Planes de movilidad, estudios de patrimonio portuario, planes especiales y documentación técnica elaborada durante este tiempo serán entregados a las cinco candidaturas seleccionadas, garantizando que puedan trabajar con la máxima información y profundidad en el diseño del futuro de Coruña Marítima.

Ambición, compromiso y capacidad

Francia, Inglaterra, Países Bajos, Japón, Dinamarca, Portugal, Italia o Estados Unidos aportan talento al concurso, así como España. Las firmas locales, o con delegación permanente en A Coruña, son 36, que forman parte de las UTE o participan en condición de colaboradoras de las sociedades.

"Evidencian el peso del talento coruñés en esta convocatoria. Su participación, unida a la de equipos nacionales e internacionales de primer nivel, demuestra la ambición, el compromiso y la alta capacidad técnica que rodean a Coruña Marítima", destacan Concello y Puerto.