Afectados por el incendio de Sagrada Familia en A Coruña: "Alguien tocó algo que no tenía que tocar"

Los vecinos afectados por el incendio en la calle San Isidoro, en el barrio de Sagrada Familia en A Coruña, coinciden casi de forma unánime: han tenido mucha suerte de que la desgracia sea algo material y no hubiese un número mayor de fallecidos.

Por el momento el balance lo compone uno de forma oficial, un inquilino de una pensión ubicada en el quinto piso, y otra persona con pronóstico grave que se encuentra en la UCI del CHUAC tras ser trasladada al encontrarse desplomada en el suelo. Un menor está también hospitalizado y una tercera persona fue atendida en un PAC.

La Policía Nacional, que ha asumido la investigación, detuvo a dos personas, un vecino y un electricista que presuntamente no estaba habilitado para ello.

Hubo cerca de 37 desalojados, que en un primer momento fueron ubicados en el pabellón municipal Sagrada Familia. A partir de ahí, algunos eligieron pasar la noche con familiares o amigos, y al resto Servicios Sociales les dio una solución habitacional.

"Nos dijeron que bajáramos pero de repente había tanto humo que nos mandaron cerrarnos en las habitaciones. Asustaba", relató una vecina esta mañana.

"Afortunadamente no estaba en casa cuando pasó. Luego me llamó mi compañero de piso para que no viniera. Se asustó porque estaba descansando, se despierta con los gritos", explicó otro de los residentes en el edificio que dijo que "en el cuadro eléctrico, dicen que estaba echando chispas".

"No vi nunca nada sospechoso. Si algo pasó la verdad es muy lamentable y si es por culpa de alguien ojalá se haga justicia porque se ha perdido la vida de una persona", amplió a preguntas de los medios de comunicación.

Comentó que "estamos a la expectativa a ver cuándo podemos regresar, coger nuestras cosas. Para volver a hacer una vida normal tenemos que entrar ahora". "Estamos bien, solo queremos recuperar algo de ropa, nuestras cosas de aseo personal y del resto a ver cuándo se normaliza nuestra vida", concluyó.

"Estaba un señor que supuestamente estaba jubilado y tocó algo ahí que no tenía que tocar"

Judith, trabajadora del centro de masajes Segade, situado en uno de los bajos y que no tiene luz a consecuencia del incendio, relató que "nosotros estábamos trabajando, se nos cortó la luz, empezamos a escuchar plum y salimos".

"Empezó a generarse un montón de humo, chispas, fue una locura y veíamos a la gente que estaba saliendo con todas las chispas ahí", recordaba unas horas después.

Hay una imagen que no se quita de la cabeza: "Cada vez había más humo. Empecé a gritar, que bajara la gente. Llamé a urgencias y ambulancias".

"En esos momentos había ancianos que ya no podían bajar, fue un poco desesperante", confesó.