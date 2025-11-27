La Xunta da luz verde ambiental a la planta de biometano de Bioetanol en Curtis (A Coruña)

La planta de biometano y fertilizantes que Bioetanol de Galicia proyecta en Teixeiro, Curtis (A Coruña), ha conseguido la autorización ambiental integrada de la Xunta.

Las instalaciones se localizarán en el polígono industrial de Curtis-Teixeiro, en un área contigua a las instalaciones de producción de bioetanol del mismo promotor, en la actualidad en funcionamiento.

Tras conseguir en mayo la declaración de impacto ambiental, llega este siguiente paso para el futuro de la planta.

El promotor del proyecto es Bioetanol de Galicia y el objeto es la ejecución de una planta de valorización de residuos orgánicos procedentes de las actividades ganaderas y las industrias agroalimentarias, mediante digestión anaerobia, para la producción de biometano que incorporará a la actual red de gas.

El proceso de obtención del biometano contará con dos líneas de tratamiento diferenciadas en función de los residuos que se van a tratar y del destino del digerido obtenido (elaboración de fertilizantes, lodo tratado o entrega a gestor de residuos).

Asimismo, de forma paralela en Curtis se prevé llevar a cabo otra planta de biometano, en ese caso de la empresa Norbiogás, que también ha sido declarado estratégico por la Xunta.