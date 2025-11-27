Herida en A Coruña una mujer mayor tras intentar detener una pelea entre dos jóvenes

Una mujer de avanzada edad resultó herida este miércoles, en Ciudad Escolar, en el barrio de Labañou (A Coruña), al intentar detener una pelea entre dos jóvenes.

Así lo confirman fuentes de la Policía Nacional, y, por ahora, no se ha presentado una denuncia oficial. Los hechos ocurrieron sobre las 18:00 horas, cuando la mujer que presenciaba la disputa intervino para sofocarla. Uno de los jóvenes implicados le propició un codazo que la hizo caer contra el suelo sufriendo heridas.

La mujer fue trasladada en ambulancia al Complejo Hospitalario de A Coruña para realizarlo una valoración más precisa. Cuando la Policía llegó al lugar, los dos implicados ya no se encontraban en el lugar de los hechos.