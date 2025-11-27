Comienza en A Coruña el derribo del antiguo mercado de Santa Lucía

Las obras para transformar el antiguo mercado de Santa Lucía en el barrio de A Falperra continúan avanzando. Este jueves ya se han podido ver las excavadoras en el lugar, iniciando así el derribo del edificio. El proyecto, con un presupuesto de 9,6 millones de euros, servirá para crear un nuevo centro cívico, un centro de salud más amplio y un mercado.

Los primeros trabajos arrancaron el pasado 4 de noviembre y en esta primera fase de las obras las actuaciones se centran en el derribo de las plantas superiores. Más adelante, se reforzará y se reconstruirá la estructura del inmueble.

La reforma está cofinanciada entre el Concello y la Xunta y la intervención responderá por fin a una demanda histórica de los vecinos.

El resultado de la obra, que si continúa en plazo podría estar ya en funcionamiento a principios de 2027, dotarán al barrio de un nuevo centro de salud más amplio y moderno, un nuevo mercado y un centro cívico con espacios polivalentes.

Constructora San José es la empresa adjudicataria, que establece un plazo de 15 meses para tener terminadas las actuaciones, rebajando en tres meses el periodo establecido en los pliegos.