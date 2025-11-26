Instalan paneles para sensibilizar sobre el riesgo de inundación en el área Río de Pastoriza en A Coruña

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, a través de Augas de Galicia, ha instalado 18 paneles divulgativos en el área de riesgo potencial significativo de inundación (Arpsi) Río de Pastoriza, en A Coruña, para sensibilizar sobre el riesgo de inundación.

En concreto, la Xunta ha explicado en una nota de prensa recogida por Europa Press que la colocación de estos elementos pretende "mejorar la conciencia pública" sobre la dinámica natural de los ríos, así como "reforzar la seguridad y las medidas de protección de la ciudadanía".

En este contexto, la ARPSI Río de Pastoriza está localizada íntegramente en el ayuntamiento de A Coruña y, según recoge el Plan de Xestión do Risco de Inundación (PXRI) de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, pertenece al grupo IV.

Así, pertenece al grupo en el que están las zonas de mayor peligrosidad y riesgo desde el punto de vista de la posibilidad de que se produzcan desbordamientos.

Augas de Galicia ha colocado ya este tipo de indicadores en un total de 16 ayuntamientos con áreas con alto riesgo de inundación dentro de su territorio: Gondomar, Bueu, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa, Carnota, Vimianzo, Zas, Carballo, Arteixo, Sada, Fene, Neda, Cedeira, As Pontes de García Rodríguez, Betanzos y A Coruña.

En el caso concreto de la Arpsi Río de Pastoriza-A Coruña, el organismo ha colocado seis paneles generales, con información específica sobre la zona y el protocolo de actuación en caso de desbordamiento, otros 10 reducidos y dos paneles infantiles.