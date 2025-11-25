Una furgoneta y un coche chocan sin dejar heridos en la ronda de Nelle de A Coruña

Una furgoneta y un coche chocan sin dejar heridos en la ronda de Nelle de A Coruña Cedida

A Coruña

Una furgoneta y un coche chocan sin dejar heridos en la ronda de Nelle de A Coruña

El accidente se produjo este martes por la tarde en el cruce con la avenida de Finisterre

Una furgoneta y un turismo colisionaron en la tarde de este martes en A Coruña. El accidente se produjo alrededor de las 16:00 horas en el cruce entre la ronda de Nelle y la avenida Finisterre.

Según informó la Policía Local, no hubo personas heridas. Hasta el punto se ha desplazado una unidad de Atestados para realizar las diligencias necesarias.

En un vídeo enviado a Quincemil por un seguidor se observa a ambos vehículos siniestrados en medio del cruce, mientras sus conductores conversan en el exterior a la espera de la llegada de los agentes.

Esta mañana también hubo dos accidentes de tráfico en Arteixo, en dirección hacia A Coruña, en concreto en la autopista AG-55 en el kilómetro 11. Se trató de una salida de vía con una herida leve y de un choque con tres vehículos implicados.