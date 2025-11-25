A Coruña reivindica el 25N con una marcha y un lazo humano contra la violencia machista

A Coruña volvió a reclamar este martes 25 de noviembre el fin de la violencia machista. Un año más, el Concello celebró esta mañana su tradicional marcha en la que participaron cerca de medio centenar de mujeres, que partió desde la explanada de Riazor y desde el frontón del centro deportivo A Torre, para confluir, a las 11:30 horas, en el mirador de la playa de Matadero.

Tras completar el recorrido, las participantes en la caminata se desplazaron hasta la explanada de la Ciudad Deportiva de Riazor para formar un lazo humano negro en rechazo a la violencia contra la mujer. El acto estuvo encabezado por la alcaldesa Inés Rey junto a la Concelleira de Benestar social, Participación e Igualdade, Nereida Canosa, y representantes femeninas de la corporación municipal, como las concelleiras del BNG, Avia Veira y Mercedes Queixas y la popular, Rosalía López, y, posteriormente, se leyó un manifiesto en el que participaron mujeres relacionadas con el ámbito deportivo de la ciudad.

De esta manera, bajo el lema 'Non hai excusas' el Concello da inicio a todos los actos relativos a la conmemoración de este día. "No nos vamos a rendir frente a la lacra de la violencia machista", afirmó la regidora, quien invitó a la ciudadanía a sumarse a una lucha que, insistió, "nos compete a todos". Rey puso el foco en la importancia de concienciar a los más jóvenes y en no dejar espacio a los discursos negacionistas, recordando que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que el derecho a la vida y a la integridad física y moral están por encima de cualquier otra cuestión.

La alcaldesa expresó su deseo de que "ojalá no se tenga que seguir celebrando" el 25N porque eso, significaría haber erradicado la violencia machista. Recordó que esa lacra se ha cobrado la vida de 1.333 mujeres desde el 2003, una cifra que calificó como "insoportable".

En referencia a la víctima de violencia de género que hubo este 2025 en A Coruña, la alcaldesa insistió que para ella todas las víctimas son iguales y que su recuerdo es algo que interpela a todos. "Siempre hago la misma pregunta: si en vez de asesinar a mujeres por el hecho de serlo, asesinaran a futbolistas por el hecho de serlo o cualquier otro colectivo, la sociedad reaccionaría", dijo la alcaldesa. Por ello, lamentó que se haya normalizado la celebración de minutos de silencio "prácticamente todas las semanas" y denunció que se trata de una situación "absolutamente anormal y que choca frontalmente con los derechos humanos".

Críticas a la Xunta por no dotar a A Coruña de un Centro de Crisis

La pasada semana, la alcaldesa reclamaba a la Xunta la creación de un Centro de Crisis 24h en la ciudad para atender a las mujeres víctimas de violencia sexual. La petición llegaba debido a que la ciudad herculina es la única gran urbe de Galicia que no cuenta con centro hospitalario que disponga de esta unidad. En cambio, Santiago, Ferrol, Lugo y Ourense sí disponen de ellos.

Una decisión que desde la Xunta atribuyen a la falta de financiación por parte del Gobierno Central. "Vaya papelón el de la Xunta en esto", afirmó Inés esta mañana, a preguntas de los medios. "El Estado es el quien aporta los fondos a los gobiernos autonómicos para que sean ellos los que decidan en dónde ubicar los Centros de Crisis para la atención a las víctimas de violencia de género", explicó.

Por lo tanto, según la alcaldesa es la Xunta quien decidió que A Coruña no contara con un centro, mientras que ciudades como Ferrol y Santiago sí lo tienen: "Los fondos ya están. Lo que tiene que explicar la Xunta es por qué en unos sitios sí y en otros no, y por qué en A Coruña no hay un centro de 24 horas".

Por último, Rey finalizó su intervención haciendo un llamamiento al gobierno autonómico para que "dejen de echar balones fuera con un tema tan sensible y tan importante". Solicitando explicaciones de por qué A Coruña no cuenta con ese centro especializado "cuando tenemos muchísima más población que ciudades como Ferrol y Santiago".

Acto institucional en la UDC por el 25N

La Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña acogió hoy los actos institucionales del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una jornada en la que la Universidad se sumó a la lectura del Manifiesto de la CRUE Universidades Españolas, en el que se reivindica "el papel de las universidades como agentes activos en la lucha contra todas las formas de esta violencia".

El encargado de dar lectura a este manifiesto fue el rector de la UDC, Ricardo Cao, quien recordó a las mujeres asesinadas en España en lo que va de año por sus parejas o exparejas. En este contexto, se reivindicó el papel de las universidades como "generadoras de conocimiento, conciencia crítica y compromiso con la ciudadanía. Como entidades de educación superior, tenemos la responsabilidad ética y social de contribuir a la eliminación de la violencia contra las mujeres desde la formación, la investigación y la acción institucional".

La programación de la jornada del 25N en la Universidad culminó con la entrega de los galardones del XII Concurso de Trabajos Académicos con Perspectiva de Género Ángeles Alvariño, destinado a premiar los mejores Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster con perspectiva de género en la UDC; y del Concurso María Balteira para la Prevención de las Violencias Sexistas en la Universidad, abierto a la participación de toda la comunidad universitaria. Ambos certámenes están convocados por la Oficina para la Igualdad de Género de la UDC, dependiente de la Vicerrectoría de Igualdad y Diversidad.