El Concello de Cambre (A Coruña) informa de que sus pagos a la Seguridad Social están al día

El Concello de Cambre está al día en sus pagos pendientes a la Seguridad Social. Así lo ha anunciado la corporación municipal en un comunicado en el que explica que se ha contratado a más personal, entre ellos un nuevo técnico en Intervención, para regularizar este trámite administrativo.

El escaso personal era, precisamente, la causa según indican de estos pagos pendientes. El nuevo gobierno, que accedió al Concello el pasado mes de abril, critica en su escrito que durante 10 años el municipio sufrió "abandono político" y que desde su entrada "a prioridade era que os veciños veciños tiveran os servizos esenciais garantidos".

Para regularizar los pagos pendientes, el gobierno local invitó a los grupos de la oposición a formar parte de la Xunta de Goberno Local. Solo aceptó la propuesta de los populares el partido de Alternativa dos Veciños, situación ante la cual la alcaldesa Diana Piñeiro critica los "intereses partidistas" de los grupos municipales del Unión por Cambre, PSOE y BNG que priman esto "antes que o benestar dos cambreses".

"É máis doado estar detrás dunha pancarta e xerar crispación que arrimar o ombro e participar na Xunta de Goberno, aportando solucións importantes para a cidadanía", criticó la regidora, manteniendo la puerta abierta a la colaboración.