Transportes inyecta 11,6 millones para actualizar obras del tren al puerto exterior de A Coruña

Uno de los túneles excavados para la conexión ferroviaria al puerto exterior de A Coruña.

Las obras de la conexión ferroviaria al puerto exterior de A Coruña avanzan con el horizonte puesto en la mitad de 2026, aproximación temporal de su conclusión y del inicio de su progresiva puesta en servicio. Pero el Estado acaba de activar una inyección de fondos con los que actualizar trabajos planificados.

El Consejo Rector de Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha aprobado una actualización del plan de inversiones 2025-2029 de la Autoridad Portuaria de A Coruña con 11,6 millones de euros más, procedentes de los fondos europeos Next Generation, para la construcción del acceso ferroviario a la dársena de punta Langosteira.

Estos 11,6 millones, procedentes de reasignaciones de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) por parte de Transportes, permitirán sufragar la actualización de actuaciones previstas en el marco del desarrollo de este acceso ferroviario.

El presupuesto global necesario para llevar a cabo esa obra, fundamental para el desarrollo y la competitividad del puerto exterior, ronda los 160 millones de euros, recuerda el Estado.

705 millones en los puertos de Galicia

El ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció recientemente más de 705 millones de euros en inversiones en los cinco puertos del sistema portuario de titularidad estatal en Galicia desde 2025 hasta 2029.

En concreto, el puerto de A Coruña es la instalación de interés general en Galicia que más inversión recibirá en este periodo, con más de 362 millones previstos, prácticamente la mitad del total de los 705 millones previstos para esta comunidad. El tren a Langosteira y la prolongación del acceso ferroviario interior son los principales proyectos.

El estado de las obras

Las obras del acceso ferroviario al puerto exterior de A Coruña ya han superado uno de sus principales hitos: la finalización de la perforación de todos los túneles y galerías del proyecto, 7,4 kilómetros excavados para un acceso ferroviario de 6,7 kilómetros de longitud total entre sus extremos: el puerto exterior y el entronque con el Eje Atlántico a la altura del polígono de Vío.

El túnel 1, la principal estructura del proyecto con sus 3.739 metros de longitud, contará con tres galerías de evacuación de 729, 716 y 685 metros. El túnel y las galerías están excavados y en la actualidad se realizan trabajos de revestimiento.

Trabajos para uno de los túneles del tren a punta Langosteira.

El túnel 2, de 774 metros, excavado y revestido, tiene las aceras de evacuación en ejecución. Y el túnel 3, de 743 metros, completa la bifurcación en Y del túnel 1 para la conexión sentido sur con el Eje Atlántico, gracias a la ejecución de la denominada Caverna de Bifurcación, una estructura de gran envergadura con una excavación de 25 metros de ancho y 11 de alto en su punto máximo.

Esta caverna permite la conexión entre los túneles 1 y 3, ambos con una sección libre de excavación de 52 metros cuadrados.

La sección tipo de los túneles, además de las instalaciones ferroviarias, alojará otros elementos necesarios para la explotación que se encuentran ahora en fase de ejecución, como aceras para acceso y tránsito peatonal, sistemas de drenaje, canaletas y conducciones para comunicaciones, además de sistemas de ventilación, iluminación y lucha contra incendios. En la zona de Vío continúan los trabajos para habilitar la plataforma de conexión con el Eje Atlántico.

Prolongación e integración

El 4 de febrero de 2022 fue suscrito el convenio para el desarrollo del acceso ferroviario al puerto exterior de A Coruña por parte del Ministerio de Transportes, Adif, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de A Coruña.

El acuerdo encomendaba a Adif-AV la contratación de las obras ferroviarias proyectadas, incluyendo la licitación, adjudicación, ejecución y dirección; así como la del resto de contratos necesarios para su consecución, referidas a las obras principales de la conexión ferroviaria, que se desarrollan entre el Eje Atlántico y el punto de conexión físico con la zona de servicio del puerto.

De forma adicional, y para dotar de plena funcionalidad al acceso, ha sido necesario incluir en la inversión del acceso una serie de actuaciones de prolongación e integración de sistemas dentro del puerto de cuya contratación y ejecución se encarga directamente la Autoridad Portuaria de A Coruña.