Una persona resulta herida grave tras una colisión en la AP-9 a la altura de Cambre (A Coruña)

Imagen del kilómetro 16 de la AP-9 en la mañana de este lunes. DGT

Dos personas han resultado heridas, una de ellas grave, esta mañana en un accidente en la AP-9. El siniestro se produjo en el kilómetro 16 de la autopista, en el peaje de salida de Cecebre, pasadas las 11:00 horas.

Fuentes de la Guardia Civil indican que el accidente se produjo por una colisión entre dos turismos, cuando uno de los vehículos impactó con el otro cuando estaba recogiendo el ticket. El herido grave fue excarcelado por los bomberos.

Debido a que el accidente se produjo en el propio peaje, un lugar con diversos carriles, la circulación no se vio afectada.