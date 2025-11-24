La Navidad 2025 en A Coruña tendrá más de 300 actividades: consulta la programación completa

Alumbrado de Navidad de A Coruña en 2024 Quincemil

La Navidad 2025 está a punto de comenzar en A Coruña y lo hará con más de 300 actividades que empiezan este viernes y están repartidas a lo largo de unas seis semanas y por varios puntos de la ciudad. María Pita, con el encendido de las luces de la mano de Bebeto y el mercadillo navideño, será el epicentro de la programación.

Como novedad, este año la Navidad en A Coruña será mas solidaria. En un puesto del mercadillo cedido a asociaciones se podrán comprar una bolas decorativas con motivos de la ciudad cuya recaudación irá destinado al tejido asociativo coruñés. Serán un total de 3.000 que se venderán a 10 euros cada una.

El mercadillo contará con unos 40 puestos, 10 de ellos de hostelería, con productos como churros, crepes, vino caliente o gofres, además de puestos de comida de diferentes partes del mundo.

También habrá campamentos para facilitar la conciliación desde el 22 de diciembre con 500 plazas disponibles divididas en grupos de 15 participantes y en horario general de 10:00 a 14:00. El plazo de inscripción abre este miércoles.

Programación completa de la Navidad 2025 en A Coruña

Viernes 28 de noviembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

19:00 – Encendido de las luces de Navidad – Plaza de María Pita

20:30 – Ciclo Principal de Outono: Yo solo quiero irme a Francia, de Elisabeth Lorena – Teatro Rosalía de Castro (Requiere entrada)

Sábado 29 de noviembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

12:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso

20:00 – Ciclo Músicas Posiveis: Faia Alvela – Teatro Colón (Requiere inscripción previa)

20:30 – Ciclo Principal de Outono: Yo solo quiero irme a Francia, de Elisabeth Lorena – Teatro Rosalía de Castro (Requiere entrada)

Domingo 30 de noviembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

20:00 - Concierto de Las Migas - Teatro Colón (Requiere entrada)

Lunes 1 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

Martes 2 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

19:00 - Visita guiada a la Casa Museo María Pita - Casa Museo María Pita

Miércoles 3 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

19:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso

Jueves 4 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

15:00 – A Casa dos Xoguetes: El Juego del Regalo – OMIC

15:15 – A Casa dos Xoguetes: Postales de Navidad (4-5 años) – OMIC

16:05 – A Casa dos Xoguetes: Postales de Navidad (6-7-8 años) – OMIC

16:55 – A Casa dos Xoguetes: Postales de Navidad (9-10 años) – OMIC

17:45 – A Casa dos Xoguetes: Cuentacuentos – OMIC

19:00 – Visita guiada a la Casa Museo Casares Quiroga – Casa Museo Casares Quiroga

Viernes 5 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

15:00 – A Casa dos Xoguetes: Escape Room “Salva la Navidad” – OMIC

15:15 – A Casa dos Xoguetes: Den-den Daiko con material reciclado (4-5 años) – OMIC

16:05 – A Casa dos Xoguetes: Portalápices con material reciclado (6-7-8 años) – OMIC

16:55 – A Casa dos Xoguetes: Portalápices con material reciclado (9-10 años) – OMIC

17:45 – A Casa dos Xoguetes: La nariz de Rodolfo – OMIC

19:00 – Temporada Lírica: Pelléas et Mélisande de C. Debussy – Teatro Colón (Requiere entrada)

20:30 – TRC Danza: Xavier a través de min – Teatro Rosalía de Castro (Requiere entrada)

Sábado 6 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

12:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso

19:00 – Concierto de la Trova Coruñesa – Teatro Colón

Domingo 7 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

19:00 – Coral Iglesia Evangélica de Marín: “Celebra o regalo do Nadal” – Teatro Colón

Lunes 8 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

20:00 – Poetas Di(n)versos: María Negroni y Noelia Gómez – Centro Sociocultural Ágora

Martes 9 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

17:00 – Os Bolechas:A muller orquestra – Centro Sociocultural Ágora

Miércoles 10 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

19:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso

20:00 – Obra teatral As formas do amor (Risas y reflexiones sobre las relaciones de pareja) – Centro Sociocultural Ágora

20:00 – Slava’s Snowshow – Teatro Colón (Requiere entrada)

Jueves 11 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

17:00 – XXV Encuentro de corales “Música no Nadal” – Centro Sociocultural Ágora

20:00 – Slava’s Snowshow – Teatro Colón (Requiere entrada)

Viernes 12 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

15:00 – A Casa dos Xoguetes: Escape Room “Salva la Navidad” – OMIC

15:15 – A Casa dos Xoguetes: Adornos de Navidad sostenibles (4-5 años) – OMIC

16:05 – A Casa dos Xoguetes: Adornos de Navidad sostenibles (6-7-8 años) – OMIC

16:55 – A Casa dos Xoguetes: Adornos de Navidad sostenibles (9-10 años) – OMIC

17:45 – A Casa dos Xoguetes: Bingo de Navidad – OMIC

19:00 – Apertura del Belén Municipal – Palacio Municipal de María Pita

19:30 – Festival benéfico “25 años de danza” a favor de la Cocina Económica – Centro Sociocultural Ágora (Requiere entrada)

20:00 – Slava’s Snowshow – Teatro Colón (Requiere entrada)

20:30 – Ciclo Principal de Outono: Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa e Ignacio del Moral – Teatro Rosalía de Castro (Requiere entrada)

21:30 – Concierto de Sen Senra – Coliseum (Requiere entrada)

Sábado 13 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

11:00 – A Casa dos Xoguetes: Bingo de Navidad – OMIC

11:15 – A Casa dos Xoguetes: Postales de Navidad (taller) – OMIC

12:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso

12:05 – A Casa dos Xoguetes: Adornos de Navidad sostenibles (taller) – OMIC

12:55 – A Casa dos Xoguetes: Portatodo de tetrabrik (taller) – OMIC

13:45 – A Casa dos Xoguetes: Cuentacuentos – OMIC

20:00 – Concierto de David Bisbal – Coliseum (Requiere entrada)

20:30 – Ciclo Principal de Outono: Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa e Ignacio del Moral – Teatro Rosalía de Castro (Requiere entrada)

Domingo 14 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

11:30 y 13:00 – Ciclo Bebescena: Conchas Teatro y Marionetas de Mandrágora – Centro Sociocultural Ágora (Requiere entrada)

19:30 – Actuaciones de corales: Orfeón Herculino – Soportales de María Pita

20:30 – Actuaciones de corales: Agrupación Musical Albéniz – Soportales de María Pita

Lunes 15 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

19:30 – Actuaciones de corales: Sporting Club Casino – Soportales de María Pita

20:30 – Actuaciones de corales: Coro Sancta María Maris – Soportales de María Pita

Martes 16 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

19:30 – Actuaciones de corales: Coral Polifónica Follas Novas – Soportales de María Pita

20:00 – Concierto de la Orquesta de Cámara Galega – Teatro Rosalía de Castro

20:30 – Actuaciones de corales: Polifónica Coruñesa Canticorum – Soportales de María Pita

Miércoles 17 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

19:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso

19:00 – Concierto de la Banda del Conservatorio Superior de Música – Centro Sociocultural Ágora

19:00 – Concierto de Navidad de las Fuerzas Armadas – Teatro Colón

19:30 – Actuaciones de corales: Polifónica Coruñesa Canticorum – Soportales de María Pita

20:30 – Actuaciones de corales: Asociación Musical y Cultural Diapasón – Soportales de María Pita

Jueves 18 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

19:00 – Gala benéfica “Ecos de Esperanza” – Centro Sociocultural Ágora

19:30 – Actuaciones de corales: Coral Polifónica Follas Novas – Soportales de María Pita

20:30 – Actuaciones de corales: Polifónica Coruñesa Canticorum – Soportales de María Pita

Viernes 19 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

15:00 – A Casa dos Xoguetes: Bingo de Navidad – OMIC

15:15 – A Casa dos Xoguetes: Den-den Daiko con material reciclado (4-5 años) – OMIC

16:05 – A Casa dos Xoguetes: Portalápices con material reciclado (6-7-8 años) – OMIC

16:55 – A Casa dos Xoguetes: Portalápices con material reciclado (9-10 años) – OMIC

17:45 – A Casa dos Xoguetes: Cuentacuentos – OMIC

20:00 – Ágora Comedia: Álvaro Casares – Centro Sociocultural Ágora (Requiere entrada)

20:30 – Actuaciones de corales: Coro Sancta María Maris – Soportales de María Pita

20:30 – Ciclo Principal de Outono: Hoy no estrenamos – Teatro Rosalía de Castro (Requiere entrada)

Sábado 20 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

10:30 – Talleres de Navidad y visita de Papá Noel – CC Feáns (Requiere inscripción previa)

11:00 – Talleres de Navidad y visita de Papá Noel – CC Artesáns y CC Castro de Elviña (Requiere inscripción previa)

11:00 – A Casa dos Xoguetes: Escape Room “Salva la Navidad” – OMIC

11:15 – A Casa dos Xoguetes: Adornos de Navidad sostenibles (taller) – OMIC

11:45 – Taller infantil de estampas – Castillo de San Antón (Requiere inscripción previa)

12:00, 16:00 y 18:30 – El show de Bluey – Coliseum (Requiere entrada)

12:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso

12:00 – Visita guiada al Museo Arqueológico del Castillo de San Antón – Castillo de San Antón (Requiere inscripción previa)

12:00 – Visita guiada a la muestra Xavier. Momentos naturais, del artista Xavier Vilató – Quiosco Alfonso (Requiere inscripción previa)

12:05 – A Casa dos Xoguetes: Den-den Daiko reciclado (taller) – OMIC

12:15 – Concierto de Navidad de la Banda Municipal de Música: Cuento de Navidad, con Paula Carballeira – Teatro Colón

12:55 – A Casa dos Xoguetes: Cápsulas de nieve (taller) – OMIC

13:45 – A Casa dos Xoguetes: La nariz de Rodolfo – OMIC

17:30 – Representación teatral Armouse o Belén – Soportales de María Pita

19:30 – Festival Por amor á palabra solidariedade: Concierto de De Ninghures – Centro Sociocultural Ágora

19:30 – Actuaciones de corales: Orfeón Herculino – Soportales de María Pita

20:00 – Folk no Colón: Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre – Teatro Colón (Requiere entrada)

20:30 – Actuaciones de corales: El Acorde Secreto – Soportales de María Pita

20:30 – Ciclo Principal de Outono: Hoy no estrenamos – Teatro Rosalía de Castro (Requiere entrada)

Domingo 21 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

12:00 – Visita guiada al Castro de Elviña – Castro de Elviña (Requiere inscripción previa)

12:15 – Concierto de Navidad de la Banda Municipal de Música de A Coruña – Teatro Colón

16:00 – Talleres de Navidad y visita de Papá Noel – CC Pescadores (Requiere inscripción previa)

17:00 – Talleres de Navidad y visita de Papá Noel – CC A Silva y O Birloque (Requiere inscripción previa)

19:00 – Gran Noche del Folclore – Teatro Colón

19:30 – Actuaciones de corales: Asociación Cultural Tres por Cuatro – Soportales de María Pita

20:30 – Actuaciones de corales: Coro Ludus Tonalis – Soportales de María Pita

Lunes 22 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

10:00 – Talleres de Navidad y visita de Papá Noel – CC Santa Lucía (Requiere inscripción previa)

11:00 – Talleres de Navidad y visita de Papá Noel – CC Sagrada Familia (Requiere inscripción previa)

19:30 – Actuaciones de corales: Agrupación Musical Albéniz – Soportales de María Pita

20:30 – Actuaciones de corales: Asociación Coro Vocalisse – Soportales de María Pita

Martes 23 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

16:30 y 19:00 – Mi primer festival – Teatro Colón (Requiere entrada)

19:30 – Actuaciones de corales: Agrupación Musical Albéniz – Soportales de María Pita

20:00 – XXXIV Certamen de Música de Nadal Cidade da Coruña – Palacio de la Ópera

20:30 – Actuaciones de corales: Asociación Musical y Cultural Diapasón – Soportales de María Pita

20:30 – Festival de Nadal ICUS – Centro Sociocultural Ágora (Requiere entrada)

Miércoles 24 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

Viernes 26 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

15:00 – A Casa dos Xoguetes: El Juego del Regalo – OMIC

15:15 – A Casa dos Xoguetes: Rana comemoscas reciclada (4-5 años) – OMIC

16:05 – A Casa dos Xoguetes: Jardinería sostenible (6-7-8 años) – OMIC

16:55 – A Casa dos Xoguetes: Jardinería sostenible (9-10 años) – OMIC

17:45 – A Casa dos Xoguetes: Dibujo colaborativo – OMIC

18:00 – Ciclo de Monicreques: O Rato Pérez – Fórum Metropolitano (Requiere entrada)

20:00 – Folk no Colón: Carlos Núñez. 30 aniversario A Irmandade das Estrelas – Teatro Colón (Requiere entrada)

Sábado 27 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

11:00 – A Casa dos Xoguetes: Escape Room “Salvar la Navidad” – OMIC

11:15 – A Casa dos Xoguetes: Postales de Navidad (taller) – OMIC

12:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso

12:00 – Visita guiada a la muestra Xavier. Momentos naturais, del artista Xavier Vilató – Quiosco Alfonso (Requiere inscripción previa)

12:00 – Visita guiada al Museo Arqueológico del Castillo de San Antón – Castillo de San Antón (Requiere inscripción previa)

12:05 – A Casa dos Xoguetes: Árboles de Navidad sostenibles (taller) – OMIC

12:55 – A Casa dos Xoguetes: Portatodo de tetrabrik (taller) – OMIC

13:45 – A Casa dos Xoguetes: La nariz de Rodolfo – OMIC

16:30 – Fiesta infantil de Navidad – CC Castrillón

17:30 – Fiesta infantil de Navidad – CC Monelos

18:00 – Ciclo de Monicreques: As Almofadas Soñadoras – Fórum Metropolitano (Requiere entrada)

18:00 y 20:30 – IX Galicia Magic Fest – Teatro Colón (Requiere entrada)

20:30 – Ciclo Principal de Outono: Crisálida, de Juan Rodríguez y Laura Sarasola – Teatro Rosalía de Castro (Requiere entrada)

Domingo 28 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

12:00 – Visita guiada al Castro de Elviña – Castro de Elviña (Requiere inscripción previa)

16:30 – Fiesta infantil de Navidad – CC Eirís

17:30 – Fiesta infantil de Navidad – CC San Diego

18:00 – Ciclo de Monicreques: De Vilatriste a Vilalegre – Fórum Metropolitano (Requiere entrada)

18:00 y 20:30 – IX Galicia Magic Fest – Teatro Colón (Requiere entrada)

19:30 – Actuación de Cántigas da Terra – Soportales de María Pita

Lunes 29 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

16:30 – Fiesta infantil de Navidad – CC Elviña

17:30 – Fiesta infantil de Navidad – CC Palavea

18:00 – Ciclo de Monicreques: Tita – Fórum Metropolitano (Requiere entrada)

19:00 y 21:30 – Esfinter 5 – Teatro Colón (Requiere entrada)

Martes 30 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

17:30 – Fiesta infantil de Navidad – CC Monte Alto

18:00 – Ciclo de Monicreques: O Apalpador contra o ladrón de xoguetes – Fórum Metropolitano (Requiere entrada)

Miércoles 31 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

Viernes 2 de enero

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

15:00 – A Casa dos Xoguetes: Bingo de Navidad – OMIC

15:15 – A Casa dos Xoguetes: Postales de Reyes (4-5 años) – OMIC

16:05 – Postales de Reyes (6-7-8 años) – OMIC

16:30 – Visita de los Reyes Magos – CC Os Rosales

16:55 – Postales de Reyes (9-10 años) – OMIC

17:00 – Visita de los Reyes Magos a las Bibliotecas – Ágora, Fórum Metropolitano, Durán Loriga, Sagrada Familia y Monte Alto

17:30 – Visita de los Reyes Magos – CC Novoboandanza

17:45 – A Casa dos Xoguetes: Cuentacuentos – OMIC

De 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 – Visitas a los Reyes Magos – Palacio Municipal de María Pita

Sábado 3 de enero

De 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 – Visitas a los Reyes Magos – Palacio Municipal de María Pita

11:00 – A Casa dos Xoguetes: Bingo de Navidad – OMIC

11:15 – A Casa dos Xoguetes: Postales de Reyes (taller) – OMIC

12:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso

12:00 – Visita guiada a la muestra Xavier. Momentos naturais, del artista Xavier Vilató – Quiosco Alfonso (Requiere inscripción previa)

12:05 – A Casa dos Xoguetes: Jardinería sostenible (taller) – OMIC

12:55 – A Casa dos Xoguetes: Portalápices reciclado (taller) – OMIC

13:45 – A Casa dos Xoguetes: Cuentacuentos – OMIC

16:30 – Visita de los Reyes Magos – CC Os Mallos

17:00 – Visita de los Reyes Magos a asociaciones vecinales – O Ventorrillo, A Zapateira, Durmideiras y Bens

18:00 y 20:30 – Reinventio – Teatro Colón (Requiere entrada)

18:30 – Visita de los Reyes Magos – CC Novo Mesoiro

Domingo 4 de enero

De 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 – Visitas a los Reyes Magos – Palacio Municipal de María Pita

16:30 – Visita de los Reyes Magos – CC Cidade Vella

17:00 – Visita de los Reyes Magos a asociaciones vecinales – Nostián, Barrio das Flores, Mesoiro y Vío

17:30 – Visita de los Reyes Magos – CC San Pedro de Visma

18:00 – Reinventio – Teatro Colón (Requiere entrada)

Lunes 5 de enero