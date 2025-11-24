Ofrecido por:
La Navidad 2025 en A Coruña tendrá más de 300 actividades: consulta la programación completa
Desde este viernes, con el encendido de las luces y la apertura del mercadillo, hasta la Cabalgata del 5 de enero, la ciudad vivirá varias semanas de actividades musicales, teatrales y culturales
La Navidad 2025 está a punto de comenzar en A Coruña y lo hará con más de 300 actividades que empiezan este viernes y están repartidas a lo largo de unas seis semanas y por varios puntos de la ciudad. María Pita, con el encendido de las luces de la mano de Bebeto y el mercadillo navideño, será el epicentro de la programación.
Como novedad, este año la Navidad en A Coruña será mas solidaria. En un puesto del mercadillo cedido a asociaciones se podrán comprar una bolas decorativas con motivos de la ciudad cuya recaudación irá destinado al tejido asociativo coruñés. Serán un total de 3.000 que se venderán a 10 euros cada una.
El mercadillo contará con unos 40 puestos, 10 de ellos de hostelería, con productos como churros, crepes, vino caliente o gofres, además de puestos de comida de diferentes partes del mundo.
También habrá campamentos para facilitar la conciliación desde el 22 de diciembre con 500 plazas disponibles divididas en grupos de 15 participantes y en horario general de 10:00 a 14:00. El plazo de inscripción abre este miércoles.
Programación completa de la Navidad 2025 en A Coruña
Viernes 28 de noviembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
19:00 – Encendido de las luces de Navidad – Plaza de María Pita
-
20:30 – Ciclo Principal de Outono: Yo solo quiero irme a Francia, de Elisabeth Lorena – Teatro Rosalía de Castro (Requiere entrada)
Sábado 29 de noviembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
12:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso
-
20:00 – Ciclo Músicas Posiveis: Faia Alvela – Teatro Colón (Requiere inscripción previa)
-
20:30 – Ciclo Principal de Outono: Yo solo quiero irme a Francia, de Elisabeth Lorena – Teatro Rosalía de Castro (Requiere entrada)
Domingo 30 de noviembre
- De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 20:00 - Concierto de Las Migas - Teatro Colón (Requiere entrada)
Lunes 1 de diciembre
- De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
Martes 2 de diciembre
- De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 19:00 - Visita guiada a la Casa Museo María Pita - Casa Museo María Pita
Miércoles 3 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
19:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso
Jueves 4 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
15:00 – A Casa dos Xoguetes: El Juego del Regalo – OMIC
-
15:15 – A Casa dos Xoguetes: Postales de Navidad (4-5 años) – OMIC
-
16:05 – A Casa dos Xoguetes: Postales de Navidad (6-7-8 años) – OMIC
-
16:55 – A Casa dos Xoguetes: Postales de Navidad (9-10 años) – OMIC
-
17:45 – A Casa dos Xoguetes: Cuentacuentos – OMIC
-
19:00 – Visita guiada a la Casa Museo Casares Quiroga – Casa Museo Casares Quiroga
Viernes 5 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
15:00 – A Casa dos Xoguetes: Escape Room “Salva la Navidad” – OMIC
-
15:15 – A Casa dos Xoguetes: Den-den Daiko con material reciclado (4-5 años) – OMIC
-
16:05 – A Casa dos Xoguetes: Portalápices con material reciclado (6-7-8 años) – OMIC
-
16:55 – A Casa dos Xoguetes: Portalápices con material reciclado (9-10 años) – OMIC
-
17:45 – A Casa dos Xoguetes: La nariz de Rodolfo – OMIC
-
19:00 – Temporada Lírica: Pelléas et Mélisande de C. Debussy – Teatro Colón (Requiere entrada)
-
20:30 – TRC Danza: Xavier a través de min – Teatro Rosalía de Castro (Requiere entrada)
Sábado 6 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
12:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso
-
19:00 – Concierto de la Trova Coruñesa – Teatro Colón
Domingo 7 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
19:00 – Coral Iglesia Evangélica de Marín: “Celebra o regalo do Nadal” – Teatro Colón
Lunes 8 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
20:00 – Poetas Di(n)versos: María Negroni y Noelia Gómez – Centro Sociocultural Ágora
Martes 9 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
17:00 – Os Bolechas:A muller orquestra – Centro Sociocultural Ágora
Miércoles 10 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
19:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso
-
20:00 – Obra teatral As formas do amor (Risas y reflexiones sobre las relaciones de pareja) – Centro Sociocultural Ágora
-
20:00 – Slava’s Snowshow – Teatro Colón (Requiere entrada)
Jueves 11 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
17:00 – XXV Encuentro de corales “Música no Nadal” – Centro Sociocultural Ágora
-
20:00 – Slava’s Snowshow – Teatro Colón (Requiere entrada)
Viernes 12 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
15:00 – A Casa dos Xoguetes: Escape Room “Salva la Navidad” – OMIC
-
15:15 – A Casa dos Xoguetes: Adornos de Navidad sostenibles (4-5 años) – OMIC
-
16:05 – A Casa dos Xoguetes: Adornos de Navidad sostenibles (6-7-8 años) – OMIC
-
16:55 – A Casa dos Xoguetes: Adornos de Navidad sostenibles (9-10 años) – OMIC
-
17:45 – A Casa dos Xoguetes: Bingo de Navidad – OMIC
-
19:00 – Apertura del Belén Municipal – Palacio Municipal de María Pita
-
19:30 – Festival benéfico “25 años de danza” a favor de la Cocina Económica – Centro Sociocultural Ágora (Requiere entrada)
-
20:00 – Slava’s Snowshow – Teatro Colón (Requiere entrada)
-
20:30 – Ciclo Principal de Outono: Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa e Ignacio del Moral – Teatro Rosalía de Castro (Requiere entrada)
-
21:30 – Concierto de Sen Senra – Coliseum (Requiere entrada)
Sábado 13 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
11:00 – A Casa dos Xoguetes: Bingo de Navidad – OMIC
-
11:15 – A Casa dos Xoguetes: Postales de Navidad (taller) – OMIC
-
12:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso
-
12:05 – A Casa dos Xoguetes: Adornos de Navidad sostenibles (taller) – OMIC
-
12:55 – A Casa dos Xoguetes: Portatodo de tetrabrik (taller) – OMIC
-
13:45 – A Casa dos Xoguetes: Cuentacuentos – OMIC
-
20:00 – Concierto de David Bisbal – Coliseum (Requiere entrada)
-
20:30 – Ciclo Principal de Outono: Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa e Ignacio del Moral – Teatro Rosalía de Castro (Requiere entrada)
Domingo 14 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
11:30 y 13:00 – Ciclo Bebescena: Conchas Teatro y Marionetas de Mandrágora – Centro Sociocultural Ágora (Requiere entrada)
-
19:30 – Actuaciones de corales: Orfeón Herculino – Soportales de María Pita
-
20:30 – Actuaciones de corales: Agrupación Musical Albéniz – Soportales de María Pita
Lunes 15 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
19:30 – Actuaciones de corales: Sporting Club Casino – Soportales de María Pita
-
20:30 – Actuaciones de corales: Coro Sancta María Maris – Soportales de María Pita
Martes 16 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
19:30 – Actuaciones de corales: Coral Polifónica Follas Novas – Soportales de María Pita
-
20:00 – Concierto de la Orquesta de Cámara Galega – Teatro Rosalía de Castro
-
20:30 – Actuaciones de corales: Polifónica Coruñesa Canticorum – Soportales de María Pita
Miércoles 17 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
19:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso
-
19:00 – Concierto de la Banda del Conservatorio Superior de Música – Centro Sociocultural Ágora
-
19:00 – Concierto de Navidad de las Fuerzas Armadas – Teatro Colón
-
19:30 – Actuaciones de corales: Polifónica Coruñesa Canticorum – Soportales de María Pita
-
20:30 – Actuaciones de corales: Asociación Musical y Cultural Diapasón – Soportales de María Pita
Jueves 18 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
19:00 – Gala benéfica “Ecos de Esperanza” – Centro Sociocultural Ágora
-
19:30 – Actuaciones de corales: Coral Polifónica Follas Novas – Soportales de María Pita
-
20:30 – Actuaciones de corales: Polifónica Coruñesa Canticorum – Soportales de María Pita
Viernes 19 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
15:00 – A Casa dos Xoguetes: Bingo de Navidad – OMIC
-
15:15 – A Casa dos Xoguetes: Den-den Daiko con material reciclado (4-5 años) – OMIC
-
16:05 – A Casa dos Xoguetes: Portalápices con material reciclado (6-7-8 años) – OMIC
-
16:55 – A Casa dos Xoguetes: Portalápices con material reciclado (9-10 años) – OMIC
-
17:45 – A Casa dos Xoguetes: Cuentacuentos – OMIC
-
20:00 – Ágora Comedia: Álvaro Casares – Centro Sociocultural Ágora (Requiere entrada)
-
20:30 – Actuaciones de corales: Coro Sancta María Maris – Soportales de María Pita
-
20:30 – Ciclo Principal de Outono: Hoy no estrenamos – Teatro Rosalía de Castro (Requiere entrada)
Sábado 20 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
10:30 – Talleres de Navidad y visita de Papá Noel – CC Feáns (Requiere inscripción previa)
-
11:00 – Talleres de Navidad y visita de Papá Noel – CC Artesáns y CC Castro de Elviña (Requiere inscripción previa)
-
11:00 – A Casa dos Xoguetes: Escape Room “Salva la Navidad” – OMIC
-
11:15 – A Casa dos Xoguetes: Adornos de Navidad sostenibles (taller) – OMIC
-
11:45 – Taller infantil de estampas – Castillo de San Antón (Requiere inscripción previa)
-
12:00, 16:00 y 18:30 – El show de Bluey – Coliseum (Requiere entrada)
-
12:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso
-
12:00 – Visita guiada al Museo Arqueológico del Castillo de San Antón – Castillo de San Antón (Requiere inscripción previa)
-
12:00 – Visita guiada a la muestra Xavier. Momentos naturais, del artista Xavier Vilató – Quiosco Alfonso (Requiere inscripción previa)
-
12:05 – A Casa dos Xoguetes: Den-den Daiko reciclado (taller) – OMIC
-
12:15 – Concierto de Navidad de la Banda Municipal de Música: Cuento de Navidad, con Paula Carballeira – Teatro Colón
-
12:55 – A Casa dos Xoguetes: Cápsulas de nieve (taller) – OMIC
-
13:45 – A Casa dos Xoguetes: La nariz de Rodolfo – OMIC
-
17:30 – Representación teatral Armouse o Belén – Soportales de María Pita
-
19:30 – Festival Por amor á palabra solidariedade: Concierto de De Ninghures – Centro Sociocultural Ágora
-
19:30 – Actuaciones de corales: Orfeón Herculino – Soportales de María Pita
-
20:00 – Folk no Colón: Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre – Teatro Colón (Requiere entrada)
-
20:30 – Actuaciones de corales: El Acorde Secreto – Soportales de María Pita
-
20:30 – Ciclo Principal de Outono: Hoy no estrenamos – Teatro Rosalía de Castro (Requiere entrada)
Domingo 21 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
12:00 – Visita guiada al Castro de Elviña – Castro de Elviña (Requiere inscripción previa)
-
12:15 – Concierto de Navidad de la Banda Municipal de Música de A Coruña – Teatro Colón
-
16:00 – Talleres de Navidad y visita de Papá Noel – CC Pescadores (Requiere inscripción previa)
-
17:00 – Talleres de Navidad y visita de Papá Noel – CC A Silva y O Birloque (Requiere inscripción previa)
-
19:00 – Gran Noche del Folclore – Teatro Colón
-
19:30 – Actuaciones de corales: Asociación Cultural Tres por Cuatro – Soportales de María Pita
-
20:30 – Actuaciones de corales: Coro Ludus Tonalis – Soportales de María Pita
Lunes 22 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
10:00 – Talleres de Navidad y visita de Papá Noel – CC Santa Lucía (Requiere inscripción previa)
-
11:00 – Talleres de Navidad y visita de Papá Noel – CC Sagrada Familia (Requiere inscripción previa)
-
19:30 – Actuaciones de corales: Agrupación Musical Albéniz – Soportales de María Pita
-
20:30 – Actuaciones de corales: Asociación Coro Vocalisse – Soportales de María Pita
Martes 23 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
16:30 y 19:00 – Mi primer festival – Teatro Colón (Requiere entrada)
-
19:30 – Actuaciones de corales: Agrupación Musical Albéniz – Soportales de María Pita
-
20:00 – XXXIV Certamen de Música de Nadal Cidade da Coruña – Palacio de la Ópera
-
20:30 – Actuaciones de corales: Asociación Musical y Cultural Diapasón – Soportales de María Pita
-
20:30 – Festival de Nadal ICUS – Centro Sociocultural Ágora (Requiere entrada)
Miércoles 24 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
Viernes 26 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
15:00 – A Casa dos Xoguetes: El Juego del Regalo – OMIC
-
15:15 – A Casa dos Xoguetes: Rana comemoscas reciclada (4-5 años) – OMIC
-
16:05 – A Casa dos Xoguetes: Jardinería sostenible (6-7-8 años) – OMIC
-
16:55 – A Casa dos Xoguetes: Jardinería sostenible (9-10 años) – OMIC
-
17:45 – A Casa dos Xoguetes: Dibujo colaborativo – OMIC
-
18:00 – Ciclo de Monicreques: O Rato Pérez – Fórum Metropolitano (Requiere entrada)
-
20:00 – Folk no Colón: Carlos Núñez. 30 aniversario A Irmandade das Estrelas – Teatro Colón (Requiere entrada)
Sábado 27 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
11:00 – A Casa dos Xoguetes: Escape Room “Salvar la Navidad” – OMIC
-
11:15 – A Casa dos Xoguetes: Postales de Navidad (taller) – OMIC
-
12:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso
-
12:00 – Visita guiada a la muestra Xavier. Momentos naturais, del artista Xavier Vilató – Quiosco Alfonso (Requiere inscripción previa)
-
12:00 – Visita guiada al Museo Arqueológico del Castillo de San Antón – Castillo de San Antón (Requiere inscripción previa)
-
12:05 – A Casa dos Xoguetes: Árboles de Navidad sostenibles (taller) – OMIC
-
12:55 – A Casa dos Xoguetes: Portatodo de tetrabrik (taller) – OMIC
-
13:45 – A Casa dos Xoguetes: La nariz de Rodolfo – OMIC
-
16:30 – Fiesta infantil de Navidad – CC Castrillón
-
17:30 – Fiesta infantil de Navidad – CC Monelos
-
18:00 – Ciclo de Monicreques: As Almofadas Soñadoras – Fórum Metropolitano (Requiere entrada)
-
18:00 y 20:30 – IX Galicia Magic Fest – Teatro Colón (Requiere entrada)
-
20:30 – Ciclo Principal de Outono: Crisálida, de Juan Rodríguez y Laura Sarasola – Teatro Rosalía de Castro (Requiere entrada)
Domingo 28 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
12:00 – Visita guiada al Castro de Elviña – Castro de Elviña (Requiere inscripción previa)
-
16:30 – Fiesta infantil de Navidad – CC Eirís
-
17:30 – Fiesta infantil de Navidad – CC San Diego
-
18:00 – Ciclo de Monicreques: De Vilatriste a Vilalegre – Fórum Metropolitano (Requiere entrada)
-
18:00 y 20:30 – IX Galicia Magic Fest – Teatro Colón (Requiere entrada)
-
19:30 – Actuación de Cántigas da Terra – Soportales de María Pita
Lunes 29 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
16:30 – Fiesta infantil de Navidad – CC Elviña
-
17:30 – Fiesta infantil de Navidad – CC Palavea
-
18:00 – Ciclo de Monicreques: Tita – Fórum Metropolitano (Requiere entrada)
-
19:00 y 21:30 – Esfinter 5 – Teatro Colón (Requiere entrada)
Martes 30 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
17:30 – Fiesta infantil de Navidad – CC Monte Alto
-
18:00 – Ciclo de Monicreques: O Apalpador contra o ladrón de xoguetes – Fórum Metropolitano (Requiere entrada)
Miércoles 31 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
Viernes 2 de enero
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
15:00 – A Casa dos Xoguetes: Bingo de Navidad – OMIC
-
15:15 – A Casa dos Xoguetes: Postales de Reyes (4-5 años) – OMIC
-
16:05 – Postales de Reyes (6-7-8 años) – OMIC
-
16:30 – Visita de los Reyes Magos – CC Os Rosales
-
16:55 – Postales de Reyes (9-10 años) – OMIC
-
17:00 – Visita de los Reyes Magos a las Bibliotecas – Ágora, Fórum Metropolitano, Durán Loriga, Sagrada Familia y Monte Alto
-
17:30 – Visita de los Reyes Magos – CC Novoboandanza
-
17:45 – A Casa dos Xoguetes: Cuentacuentos – OMIC
-
De 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 – Visitas a los Reyes Magos – Palacio Municipal de María Pita
Sábado 3 de enero
-
De 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 – Visitas a los Reyes Magos – Palacio Municipal de María Pita
-
11:00 – A Casa dos Xoguetes: Bingo de Navidad – OMIC
-
11:15 – A Casa dos Xoguetes: Postales de Reyes (taller) – OMIC
-
12:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso
-
12:00 – Visita guiada a la muestra Xavier. Momentos naturais, del artista Xavier Vilató – Quiosco Alfonso (Requiere inscripción previa)
-
12:05 – A Casa dos Xoguetes: Jardinería sostenible (taller) – OMIC
-
12:55 – A Casa dos Xoguetes: Portalápices reciclado (taller) – OMIC
-
13:45 – A Casa dos Xoguetes: Cuentacuentos – OMIC
-
16:30 – Visita de los Reyes Magos – CC Os Mallos
-
17:00 – Visita de los Reyes Magos a asociaciones vecinales – O Ventorrillo, A Zapateira, Durmideiras y Bens
-
18:00 y 20:30 – Reinventio – Teatro Colón (Requiere entrada)
-
18:30 – Visita de los Reyes Magos – CC Novo Mesoiro
Domingo 4 de enero
-
De 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 – Visitas a los Reyes Magos – Palacio Municipal de María Pita
-
16:30 – Visita de los Reyes Magos – CC Cidade Vella
-
17:00 – Visita de los Reyes Magos a asociaciones vecinales – Nostián, Barrio das Flores, Mesoiro y Vío
-
17:30 – Visita de los Reyes Magos – CC San Pedro de Visma
-
18:00 – Reinventio – Teatro Colón (Requiere entrada)
Lunes 5 de enero
-
17:00 – Cabalgata de Reyes