Inés Rey fija el horizonte para conocer el proyecto ganador de Coruña Marítima: otoño del 2026

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, puso fechas a cuándo se conocerá el fallo del concurso en el que hay un total de quince proyectos para el programa Coruña Marítima, que decidirá los futuros usos portuarios una vez que finalice su actual actividad.

"El fallo de este concurso se notificará en otoño del año 2026. Hay que analizar ahora detenidamente por una comisión independiente esas candidaturas que se han presentado al concurso y después para el otoño del 2027 será cuando se presente el master plan por parte de quien haya sido seleccionado", dijo ante los medios de comunicación en un acto.

"A partir de ahora son unos doce meses para conocer quien es el ganador o ganadora y presentar esas propuestas, y otros quince meses después para que redacten el master plan", confirmó.

Con respecto al viaje de la pasada semana junto al presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, la primera edil explicó que "ha sido una estancia tremendamente productiva para la ciudad en varios sentidos. Durante las distintas jornadas de trabajo, las ciudades portuarias hemos asistido a ponencias donde otras ciudades que ya han completado sus proyectos de transformación portuaria nos han explicado sus experiencias".

Relató que hubo casos "desde los más sencillos, como Oslo, donde la integración urbana era de dimensiones más pequeñas, hasta la transformación de todo el puerto de Tánger, que ahora mismo está en proceso, o la que se va a llevar a cabo en el propio Nueva York".

Además, manifestó que "tuvimos ocasión de, durante cinco horas en un ferry, hacer todo el recorrido por el río Hudson, de norte a sur y de orilla a orilla, para ir viendo cómo transformaron los espacios portuarios".

Con respecto al modelo de Coruña Marítima, puso en valor el trabajo de coordinación entre las diferentes administraciones, donde seis en total se han puesto de acuerdo con diferentes ideologías.

"Fue el mensaje más positivo que pudimos transmitir y además uno de los que más llamó la atención, curiosamente, en tiempos de tanta polarización política, afirmó.