Detenido un hombre en A Coruña al ser sorprendido vandalizando un coche de policía

Vehículo de la Policía Autonómica, en una imagen de archivo. Xunta

La Policía Nacional detuvo a un hombre la madrugada del viernes después de ser sorprendido in fraganti mientras vandalizaba un coche patrulla de la Policía Autonómica en A Coruña.

El vehículo se encontraba estacionado junto a la comisaría situada en la avenida del Puerto cuando el detenido comenzó a romper el cristal del automóvil oficial a eso de las 6:50 de la madrugada.

Según fuentes policiales, fue un agente de la Policía Nacional que se encontraba de paisano quien intervino rápidamente y logró reducir al sospechoso en el mismo lugar de los hechos, evitando que continuara causando daños en el vehículo.

El incidente coincide con otros episodios similares registrados en las últimas semanas, en los que varios coches de la Policía Autonómica han aparecido con daños y signos de vandalismo.

Aunque por el momento no se ha confirmado que el detenido esté relacionado con esos casos, fuentes cercanas a la investigación aseguran que se están analizando posibles conexiones entre los distintos episodios.

La investigación continúa abierta para esclarecer tanto la motivación del detenido como la posible vinculación entre los actos vandálicos que han afectado a vehículos policiales en la ciudad.