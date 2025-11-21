La exalcaldesa de Cambre (A Coruña) María Pan será la candidata de UxC a las municipales de 2027 UXC

Unión por Cambre eligió a María Pan Lesta para ser su cabeza de lista en las municipales de mayo de 2027 en la Asamblea que se celebró el pasado 16 de noviembre en Bribes.

La candidatura de Pan fue la única presentada para encabezar las listas electorales de 2027 tras recibir el voto a favor del 94,2 % de los afiliados. Tras su elección, la ya candidata agradeció el respaldo de sus compañeros y se comprometió a trabajar para lograr el apoyo de los vecinos y vecinas en las próximas municipales, convencida de que solo con un respaldo fuerte y un gobierno de mayorías se podrá reconstruir Cambre.

Cabe recordar que María Pan dimitió el pasado mes de abril debido a los problemas que afrontaba el municipio en cuanto a deudas y pagos de facturas pendientes.

"Teño ilusión e gañas de retomar o proxecto do meu partido para Cambre. Somos máis necesarios que nunca nun momento no que neste concello os veciños e veciñas están sendo relegados a un segudo lugar. A nosa obriga é seguir a traballar para aportar solucións e esixir ao goberno actual que traballe e implemente as solucións que dicía ter na oposición e que, ata o de agora, non se están aplicando", apuntó Pan, que agradeció a todos los concejales, presidente y afiliados el trabajo del día a día.

"Se vós – aseguroulle a todos os afiliados- todo esto sería imposible. Sodes o pilar deste partido e todos xuntos, traballando como o estamos a facer, conseguiremos que en Cambre as necesidades dos veciños e veciñas volvan á primeira liña política", apuntillou.