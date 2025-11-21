La Escola de Participación de A Coruña vuelve con once cursos y talleres gratuitos

A Coruña celebrará una nueva edición de la Escola de Participación con cursos y talleres gratuitos dirigidos a asociaciones, al voluntariado municipal y a toda la ciudadanía. Será un total de once actividades centradas en la gestión, subvenciones, accesibilidad, emergencias y bienestar emocional.

El programa tendrá lugar entre finales de este mes y mediados de diciembre. Cada actividad tiene plazas limitadas y las inscripciones ya están abiertas con un formulario en la web del Concello.

Concretamente, se incluye un bloque específico para reforzar la gestión interna de las entidades sin ánimo de lucro: un curso presencial de Gestión de asociaciones (3 de diciembre, Centro Cívico del Birloque), un taller técnico sobre subvenciones y la nueva Ordenanza municipal (11 de diciembre, Centro Cívico de la Ciudad Vieja) y un taller sobre normativa y medidas de prevención en la celebración de eventos en espacio público (4 de diciembre, Ciudad Vieja). La propuesta se completa con un curso básico de voluntariado en modalidad en línea, centrado en la normativa, derechos y deberes de las personas voluntarias.

Por otra parte, como apuesta por la accesibilidad y la inclusión, habrá un curso básico de lengua de signos presencial (del 25 de noviembre al 11 de diciembre en O Birloque) y otro en línea.

Además, habrá un taller sobre uso de IA con herramientas como ChatGPT y otro dirigido a gente de entre 16 y 30 años para trabajar la inteligencia emocional en relación con la inteligencia artificial.

En el ámbito de la seguridad y la prevención, la programación incluye un curso básico de primeros auxilios en modalidad semipresencial, con parte online y una jornada práctica en el Centro de Formación de la Cruz Roja, un taller de primeros auxilios en mascotas, acciones sobre actuación en situaciones de emergencia con sesiones en el Centro Cívico de la Ciudad Vieja y en el Ágora, y una sesión informativa en línea sobre emergencias climáticas y cultura preventiva frente a inundaciones y fenómenos meteorológicos adversos.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta completar las plazas disponibles en cada curso o taller. Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción y se habilitarán listas de espera. El Concello solicita que, en caso de no poder asistir, se dé aviso para liberar plazas para otras personas interesadas.

La concelleira de Benestar Social, Participación e Igualdade, Nereida Canosa, explicó que este programa es "un recurso municipal pensado para acompañar ás entidades, pero tamén para que calquera persoa poida formarse e implicarse máis na vida comunitaria. Cando reforzamos o tecido asociativo, reforzamos tamén a democracia local e a cohesión social da cidade".