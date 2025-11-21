A Coruña presenta en Nueva York el proyecto Coruña Marítima como modelo de transformación portuaria

A Coruña llevó este viernes su proyecto estratégico Coruña Marítima a la Conferencia Mundial de la AIVP en Nueva York, donde la alcaldesa Inés Rey y el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, lo expusieron como una referencia global en recuperación de espacios portuarios, gobernanza colaborativa e innovación urbana.

Rey destacó que la regeneración de la fachada marítima es posible gracias a un nuevo clima de cooperación institucional, surgido del Protocolo Coruña Marítima, firmado por seis administraciones y que permitió fijar una hoja de ruta común "estable y estratégica para el futuro de la ciudad".

La alcaldesa subrayó el papel de la ciudadanía en el diseño del proyecto, recordando que más de 38.000 personas participaron a través de plataformas digitales, aportando propuestas en movilidad, sostenibilidad, espacios públicos y economía azul.

"El protagonismo es del proyecto y no de las instituciones; Coruña Marítima es de toda la ciudad", afirmó.

Rey defendió además el potencial urbano y económico de recuperar más de un millón de metros cuadrados del puerto interior, integrándolos en la ciudad con nuevos espacios públicos, usos pesqueros reforzados y un motor económico basado en innovación y economía azul.

Fernández Prado valoró la iniciativa como una oportunidad histórica para modernizar infraestructuras y reconectar la ciudad con su frente marítimo.

Señaló que el plan debe "impulsar la cadena de valor del sector pesquero" y avanzar hacia "un puerto más abierto, sostenible y operativo".

El encuentro reunió a referentes internacionales en desarrollo urbano y marítimo, como Sarah Kapnick y Andrew Kimball, que presentaron proyectos estratégicos en Nueva York centrados en sostenibilidad e innovación.