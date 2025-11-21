Ofrecido por:
A Coruña presenta en Nueva York el proyecto Coruña Marítima como modelo de transformación portuaria
Ines Rey defiende en la Conferencia Mundial de la AIVP que la transformación del puerto es fruto de un consenso institucional sin precedentes
A Coruña llevó este viernes su proyecto estratégico Coruña Marítima a la Conferencia Mundial de la AIVP en Nueva York, donde la alcaldesa Inés Rey y el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, lo expusieron como una referencia global en recuperación de espacios portuarios, gobernanza colaborativa e innovación urbana.
Rey destacó que la regeneración de la fachada marítima es posible gracias a un nuevo clima de cooperación institucional, surgido del Protocolo Coruña Marítima, firmado por seis administraciones y que permitió fijar una hoja de ruta común "estable y estratégica para el futuro de la ciudad".
La alcaldesa subrayó el papel de la ciudadanía en el diseño del proyecto, recordando que más de 38.000 personas participaron a través de plataformas digitales, aportando propuestas en movilidad, sostenibilidad, espacios públicos y economía azul.
"El protagonismo es del proyecto y no de las instituciones; Coruña Marítima es de toda la ciudad", afirmó.
Rey defendió además el potencial urbano y económico de recuperar más de un millón de metros cuadrados del puerto interior, integrándolos en la ciudad con nuevos espacios públicos, usos pesqueros reforzados y un motor económico basado en innovación y economía azul.
Fernández Prado valoró la iniciativa como una oportunidad histórica para modernizar infraestructuras y reconectar la ciudad con su frente marítimo.
Señaló que el plan debe "impulsar la cadena de valor del sector pesquero" y avanzar hacia "un puerto más abierto, sostenible y operativo".
El encuentro reunió a referentes internacionales en desarrollo urbano y marítimo, como Sarah Kapnick y Andrew Kimball, que presentaron proyectos estratégicos en Nueva York centrados en sostenibilidad e innovación.