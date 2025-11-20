La Fundación Amador de Castro celebra en A Coruña su primer aniversario.

La Fundación Amador de Castro cumple su primer año en A Coruña. Para celebrarlo, la entidad organizó una fiesta en el Pañol del Real Club Náutico de A Coruña junto a un centenar de personas, empresas y entidades para agradecerles su compromiso.

En estos 12 meses, la Fundación ha comenzado su labor social para mejorar la vida de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual y de las personas que conviven con el Alzheimer.

El acto comenzó con una recepción y el discurso de la presidenta, Rosa Torre Fouz, viuda de Amador de Castro y promotora del proyecto familiar, que estuvo además acompañada de sus hijas Marta, Susana y Blanca de

Castro, que actúan también como patronas de la entidad.

Durante su intervención, Rosa Torre recordó el origen de una Fundación que nació "del corazón de una familia, del deseo de transformar la gratitud en acción y devolver a la sociedad parte de todo lo que nos ha dado".

Aniversario de la Fundación Amador de Castro. Enrique Romanos Tardío

También subrayó la inspiración permanente que supone la figura de Amador de Castro, cuyo legado da nombre y sentido a la entidad y "su memoria nos impulsa cada día a trabajar con compromiso e ilusión".

En su repaso a este año, la directora Andrea Castromil, destacó los dos ejes que guían la misión de la Fundación: impulsar la autonomía y las oportunidades de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual y apoyar a quienes conviven con el Alzheimer. "Dos caminos distintos, pero con un mismo sentido: estar al lado de las personas, promoviendo bienestar, inclusión y esperanza", señaló.

Esto se materializa en programas y acciones como el de Ayuda a Cottolengo, el mercadillo navideño, la iniciativa Special Down, la gala solidaria de A Toxa y el Programa Ruta.

La presidenta concluyó su intervención mirando al futuro: "Aunque hoy celebramos un año, sentimos que esto no es un cierre, sino un comienzo. El comienzo de un viaje que seguirá sumando solidaridad, esperanza y compromiso social".