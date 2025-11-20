A Coruña acoge una triple escala de cruceros en los muelles del puerto

A Coruña acoge a lo largo del día de hoy un total de tres escalas de cruceros en el Puerto, con miles de viajeros que disfrutarán de la ciudad herculina durante las próximas horas.

El primero en tomar tierra fue el Iona, a las 6:30, en el muelle de Trasatlánticos. Con una eslora de 344,5 metros, esta embarcación se dirige a Southampton y se marchará a las 17:00.

Menos tiempo estará en A Coruña el crucero Queen Victoria, que ha atracado a las 7:30 en Calvo Sotelo Sur. Partirá a las 16:30 para seguir con su ruta.

A las 8:00 fue la llegada del Spirit of adventure, con una eslora de 236 metros. Estará hasta las 16:00 atracado en el muelle de San Diego y seguirá su ruta hacia Portsmouth.