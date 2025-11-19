Luz verde ambiental en A Coruña al proyecto de Monte Mero con más de 4.000 viviendas

Las claves nuevo Generado con IA La Xunta de Galicia ha otorgado luz verde ambiental al Proyecto de Interés Autonómico de Monte Mero, en A Coruña, que prevé la urbanización de suelo para más de 4.000 viviendas protegidas. El informe ambiental estratégico determina que no se prevén efectos adversos significativos, aunque establece condicionantes sobre ruido, movilidad, saneamiento y abastecimiento. El proyecto afecta a más de 40 hectáreas entre Xuxán, la antigua fábrica de armas (futura Ciudad de las TIC), Montserrat y Pedralonga, y el 80% de las viviendas serán de protección pública. El suelo es mayoritariamente rústico de carácter agropecuario residual y se destinará a usos residenciales, terciarios, equipamientos comunitarios e infraestructuras de servicios.

La Xunta de Galicia acaba de dar luz verde ambiental al Proyecto de Interés Autonómico (PIA) del sector SUD 4 de Monte Mero, en A Coruña, con el que el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS) prevé urbanizar suelo para construir 4.000 viviendas en régimen de protección pública en la ciudad.

El informe ambiental estratégico emitido por la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, que será publicado próximamente en el Diario Oficial de Galicia, establece que no se prevén efectos adversos significativos derivados del proyecto, pero incluye condicionantes con el fin de profundizar en aspectos como el ruido y la movilidad en el entorno, así como en las necesidades de saneamiento y abastecimiento.

En este sentido, el informe fue elaborado en el marco del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada de esta iniciativa, un trámite en el que la documentación presentada por el promotor fue sometida a consulta de los organismos públicos interesados, y tanto el borrador del PIA como el documento ambiental estratégico estuvieron publicados en el portal web de la Consellería para que el público en general pudiera consultarlos y realizar las observaciones o sugerencias que considerase oportunas.

Una vez emitido el informe ambiental estratégico, se remite al promotor y al órgano sustantivo junto con los informes recibidos en la fase de consultas previas y, posteriormente, se hará público mediante publicación tanto en el DOG como en la página web de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático.

El ámbito de actuación del PIA es un espacio de más de 40 hectáreas de extensión entre el barrio de Xuxán, las antiguas instalaciones de la fábrica de armas —en transformación para configurar la futura Ciudad de las TIC— y las áreas de Montserrat y Pedralonga. En esa zona se prevé construir 4.000 viviendas, de las que el 80% serán protegidas.

El suelo afectado en la zona de Monte Mero, señalan desde la Xunta, está conformado fundamentalmente por terrenos de naturaleza rústica de carácter agropecuario residual, con presencia dispersa de alguna edificación de pequeño tamaño. El PIA establece como uso predominante el residencial, así como usos terciarios y reservas de suelo para equipamientos comunitarios y para infraestructuras de servicios.